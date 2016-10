Dell EMC baut konvergentes und hyperkonvergentes Infrastrukturportfolio weiter aus

Dell EMC VxRack (Bild: Dell)

(firmenpresse) - • Die hyperkonvergenten VxRail Appliances und das Enterprise VxRack System 1000 FLEX basieren jetzt auf hochperformanten, zuverlässigen und energieeffizienten PowerEdge Servern mit aktuellen Broadwell-Prozessoren von Intel



• Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen VxRail Appliances zählen eine größere Performance und Flexibilität sowie eine verbesserte Skalierbarkeit. Die Speicherkapazität der Flash-Knoten hat sich mehr als verdoppelt



• Kleine Einstiegsgrößen ermöglichen weitere kommerzielle Optionen und Anwendungsfälle im Bereich Standardisierung von Außenstellen



• Das VxRack System 1000 mit PowerEdge Servern bietet bei gleichem Platzbedarf eine höhere Leistung



• Die neuen Konfigurationen der VxRail Appliances mit VMware Horizon ermöglichen bei der Client-Virtualisierung eine flexible, kosteneffiziente Skalierbarkeit



Frankfurt am Main, 20. Oktober 2016 — Dell EMC erweitert sein branchenweit führendes konvergentes Infrastrukturportfolio (1) und integriert ab sofort PowerEdge Server in die VxRail Appliances (2) und das VxRack System Portfolio. Durch günstige Einstiegspreise, leistungsfähigere All-Flash-Konfigurationen und GPU-Beschleuniger für die Client-Virtualisierung lassen sich die hyperkonvergenten Systeme in vielfältigen Anwendungsszenarien einsetzen.





Appliances mit PowerEdge Servern



Die auf PowerEdge Servern basierenden VxRail Appliances sind mit aktuellen Broadwell-CPUs von Intel und VMware vSphere sowie VMware vSAN ausgestattet; sie bieten im Vergleich zur Vorgängerversion eine deutlich höhere Leistung zum gleichen Preis. Die Konfigurationsmöglichkeiten wurden erheblich ausgebaut, und die All-Flash-Knoten stellen doppelt so viel Speicherkapazität bereit. Neu ist eine drei Knoten umfassende Lösung. Unternehmen können die VxRail Appliances für spezielle Workloads einsetzen:



• Speicherintensive Applikationen wie Big Data Analytics und Microsoft Exchange können die Vorteile der VxRail Appliances mit PowerEdge R730xd Servern nutzen, die ein optimales Verhältnis von lokalem Massenspeicher, Leistung und Kosten bieten;





• Grafikintensive Applikationen profitieren von PowerEdge R730 Servern, die sich für Virtual-Desktop-Infrastructure (VDI)-Workloads sowie CAD/CAM und andere Forschungs- und Entwicklungsapplikationen eignen. Die VxRail Appliances können mit GPUs von AMD und NVIDIA ausgestattet werden, beispielsweise mit der Dual-GPU NVIDIA Tesla M60 mit NVIDIA Grid Software;



• Die Einstiegslösung mit drei Knoten eignet sich für Firmenniederlassungen. Unternehmen sind damit in der Lage, kosteneffiziente hyperkonvergente Infrastrukturen aufzubauen, mit denen sich der Betrieb und die Verwaltung in den Niederlassungen deutlich vereinfachen lassen.



VxRail Appliances mit PowerEdge Servern und VMware Horizon sind eigens für die Client-Virtualisierung optimiert und ermöglichen eine einfache Implementierung und Verwaltung virtueller Arbeitsbereiche. Die von Dell EMC zusammen mit VMware und NVIDIA validierte Lösung sorgt für eine hohe Flexibilität und bietet zusätzlich weitere Funktionen für die Grafikvirtualisierung und damit für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsszenarien. Dell EMC liefert eine vorkonfigurierte und damit schnell einsatzfähige Lösung innerhalb weniger Tage. Verbunden mit einer hohen Skalierbarkeit und einer einfachen Verwaltung ergibt sich daraus eine deutliche Reduktion der Total Cost of Ownership.





VxRack System mit integrierten PowerEdge Servern



Das VxRack System 1000 FLEX ist das einzige hyperkonvergente Rack-System mit integrierten Top-of-Rack-Spine-Leaf-Networking- und Software Defined Networking (SDN)-Optionen für Rechenzentren, die eine hohe Zuverlässigkeit und einfache Skalierbarkeit benötigen. Mit den integrierten PowerEdge R630 und PowerEdge 730xd Servern bietet das VxRack System 1000 FLEX eine höhere Leistung und Kapazität. Die mehr als 20 neuen Konfigurationsoptionen ermöglichen Unternehmen eine hohe Flexibilität, um das VxRack System 1000 FLEX in rechen- oder speicherintensiven Anwendungsszenarien einzusetzen – und dies sowohl mit All-Flash- als auch mit hybriden Architekturen.



Im Vergleich zu konvergenten Lösungsalternativen verbessert die All-Flash-Konfiguration des VxRack System 1000 FLEX die Wirtschaftlichkeit und Performance von I/O-intensiven Workloads deutlich:



• Die All-Flash-Lösung stellt zweieinhalb Mal mehr nutzbare Flash-Kapazität bereit als die vorhergehende Produktgeneration;



• Der SanDisk DAS Cache beschleunigt I/O-Operationen, reduziert Latenzzeiten und steigert die Leistung von I/O-intensiven Applikationen wie Microsoft SQL Server OLTP;



• Die Konfigurationsflexibilität ermöglicht eine inkrementelle Skalierbarkeit, wenn Workloads mehr Rechen- oder Speicherkapazitäten benötigen.





Verfügbarkeit



• Das VxRack System 1000 FLEX mit PowerEdge Knoten ist im vierten Quartal 2016 verfügbar;



• Das VxRack System 1000 SDDC mit PowerEdge Knoten und integrierten PowerEdge Servern ist im vierten Quartal 2016 bestellbar;



• VxRail Appliances mit integrierten PowerEdge Servern sind in den meisten großen Märkten im vierten Quartal 2016 und weltweit 2017 verfügbar;



• VxRail Appliances mit PowerEdge Servern und VMware Horizon zur Client-Virtualisierung sind im Dezember 2016 verfügbar.





Zitate



John Fanelli, Vice President of Products, NVIDIA

„In jedem Unternehmen müssen anspruchsvolle Anwender schnell, produktiv und ohne Kompromisse arbeiten können. Mit NVIDIA Tesla GPUs sowie NVIDIA GRID Software und einem Dell PowerEdge R730 Server können sie von jedem Ort und mit einer Vielzahl von Geräten auf leistungsstarke, grafikintensive Applikationen zugreifen.“



Yanbing Li, SVP and General Manager, Storage and Availability Business Unit, VMware

„VxRail Appliances und VxRack Systems sind hyperkonvergente Infrastrukturlösungen von Dell EMC, welche die Implementierung und Verwaltung von VMware-Umgebungen in unternehmenskritischen Rechenzentren, einschließlich einer Hybrid Cloud, vereinfachen. Den Kern dieser innovativen Lösungen bildet VMware vSAN, eine Software-Defined-Storage-Lösung, mit der Unternehmen rasch einsatzfähig sind. Sie ist in den VMware vSphere Kernel eingebettet und lässt sich einfach mit VMware vCenter verwalten. Für mehr als 500.000 VMware-Kunden bilden diese auf PowerEdge Servern basierenden hyperkonvergenten Lösungen von Dell EMC HCI eine lohnende Investition, um so von einer höheren Performance, mehr Speicherkapazitäten und einem überzeugenden Kosten-Leistungs-Verhältnis zu profitieren.“



Chad Sakac, President, the Converged Platforms and Solutions Division of Dell EMC

„Als führendes Unternehmen bei konvergenten Infrastrukturen und den hyperkonvergenten Infrastrukturen als der am schnellsten wachsenden Domäne konzentriert sich Dell EMC kompromisslos auf den weiteren Ausbau seines hyperkonvergenten Portfolios und adressiert damit Unternehmen aller Größen. Mit den branchenführenden PowerEdge Servern in den VxRail Appliances und den VxRack-Systemen erhalten Kunden umfangreiche Funktionalitäten und erzielen eine hohe Wirtschaftlichkeit beim Einsatz hyperkonvergenter Workloads – egal, ob sie hochinnovative Applikationen betreiben oder die Lösungen als Kern ihrer Rechenzentren nutzen.“





Weitere Informationen



• Blog „The Power of Dell EMC – Increased Choice, Broader Use Cases, Lower Price Points for Customers” (http://pulseblog.emc.com/2016/10/19/the-power-of-dell-emc-increased-choice-broader-use-cases-lower-price-points-for-customers)



• ESG Whitepaper: Dell EMC: Immediate Synergy for Hyperconverged Customers (http://www.emc.com/collateral/esg-dell-emc-synergy-hyperconverged.pdf)



• Video von Chad Sakac: Turning “Better Together” Vision into Reality (https://www.youtube.com/watch?v=-N32W-DXXhg)



• Video: ESG Dell EMC Transformation Comes to Hyper-Converged (https://www.youtube.com/watch?v=fVrD5Zq3Xlk)



• VxRail Hyper-converged Infrastructure: http://www.emc.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm





Dell auf Twitter: http://twitter.com/DellGmbH



Dell Blog: http://de.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell





(1) http://www.emc.com/en-us/converged-infrastructure/benefits.htm



(2) http://www.emc.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm





Diese Presseinformation und Bildmaterial können unter www.pr-com.de/dell abgerufen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dellemc.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Dell EMC



Dell EMC (www.dellemc.com) ist Teil der Unternehmensfamilie Dell Technologies (www.delltechnologies.com) und ermöglicht es Organisationen, ihre Rechenzentren durch den Einsatz branchenführender konvergenter Infrastrukturen, Server, Speichersysteme und Datensicherheits-Technologien zu modernisieren, zu automatisieren und zu transformieren. Unternehmen und Behörden schaffen damit eine verlässliche Grundlage, um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen und ihr Geschäft durch Cloud-native Anwendungen und Big-Data-Lösungen zukunftsfähig zu machen. Kunden in 180 Ländern, einschließlich 98% der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf die IT-Lösungen von Dell EMC und das branchenweit umfangreichste und innovativste Portfolio - vom Client über Lösungen für das Rechenzentrum bis in die Cloud.





Dell EMC World



Dell EMC World 2016 vom 18. bis 20. Oktober 2016 (www.dellworld.com). Das wichtigste Dell EMC Event des Jahres bringt IT- und Business-Verantwortliche zusammen, um Ideen auszutauschen und gemeinsam bessere Perspektiven für Unternehmen zu schaffen. Interessenten können sich unter dellworld.com/register registrieren oder der Veranstaltung unter #DellWorld auf Twitter folgen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dell EMC

PresseKontakt / Agentur:

Michael Rufer

Dell

+49 69 9792 3271

michael_rufer(at)dell.com



Eva Kia-Wernard

PR-COM

+49 89 59997 802

eva.kia(at)pr-com.de

Datum: 20.10.2016 - 17:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1415014

Anzahl Zeichen: 8864

Kontakt-Informationen:

Firma: Dell EMC

Ansprechpartner: Eva Kia-Wernard

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 89 59997 802



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung