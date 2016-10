Ab 28. November bei RTL II: "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber" (FOTO)

Neue Abenteuer von Daniela und Lucas



- Familienleben zwischen Papstaudienz, Vorweihnachtstrubel und

großem Live-Weihnachtsevent an Heiligabend

- Start am Montag, 28. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II



Es weihnachtet sehr im Hause Katzenberger-Cordalis! Nach ihrer

romantischen Märchenhochzeit planen Daniela und Lucas das nächste

Familienevent. Das Promipaar wünscht sich ein gemeinsames

Weihnachtsfest mit Danielas Verwandtschaft und dem gesamten

Cordalis-Clan. Die Dokusoap "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im

Weihnachtsfieber" begleitet die ereignisreichen Vorbereitungen für

diesen besonderen Tag in vier Episoden. Zusätzlich zeigt RTL II am

24. Dezember das Weihnachtsfest der Promifamilie als großes

Live-Special - garantiert keine stille Nacht, aber mit Sicherheit ein

frohes Fest!



Seit der Traumhochzeit von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

sind einige Monate vergangen und es geht turbulent weiter im Leben

der kleinen Familie. Daniela und Lucas haben alle Hände voll zu tun,

um das große Familienweihnachtsfest vorzubereiten und das steht

wieder komplett unter Danielas Motto "Mehr ist mehr".



Vom Geschenke-Shopping über die Deko-Organisation bis hin zur

Suche nach der schönsten Weihnachtskapelle - das Promipaar erlebt

jede Menge Überraschungen und auch Töchterchen Sophia hält ihre

Eltern auf Trab. Lucas schmiedet darüber hinaus musikalische Pläne

für das Familienevent. Schließlich darf die Musik nicht zu kurz

kommen, wenn Familie Katzenberger-Cordalis Weihnachten feiert.



Bereits bevor der Weihnachtstrubel losgeht, brechen Daniela und

Lucas zu einer ganz besonderen Reise auf. In Rom nehmen sie als

Frischvermählte an einer Generalaudienz des Papstes teil - ein ganz

besonderes Erlebnis und eine passende Einstimmung auf die schönste

Zeit des Jahres.





"Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber" wird von

Endemol Shine Germany produziert.



"Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber": Start am

Montag, 28. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II







