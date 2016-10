Lewero GmbH betreut über 100 Millionen kWh Stunden Energievolumen

(firmenpresse) - Die Lewero GmbH erreicht ein betreutes Geschäftsvolumen von über 100 Mio. kWh Strom und Gas pro Jahr. In den letzten Jahren konnte die Lewero GmbH den Geschäftsbereich Energieeinkauf kontinuierlich ausbauen und sich weiter erfolgreich in diesem Segment positionieren.



„Das die Lewero GmbH ein solches Volumen bewegen kann, zeigt wie hoch der Bedarf und das Einsparpotential am Energiemarkt ist.“, so der Geschäftsführer der Lewero GmbH, Roman Siegenbruk. „Viele Gewerbekunden sind mit den speziellen und komplizierten Angeboten des Energiemarktes schlichtweg überfordert." Durch die Optimierung des Energieeinkaufes werden in mehr als 82% der Fälle deutlich bessere Preise und Konditionen für Strom und Gas erreicht, als jeder Einzelne unserer Gewerbekunden alleine erzielen kann. Die Lewero GmbH bietet somit eine professionelle Dienstleistung, die dem Kunden nicht nur Energiekosten senkt, sondern auch Aufwände reduziert.



Weitere Informationen zu den Themen Senkung von Energie- und Wartungskosten, Optimierung des Energieverbrauches, hocheffiziente Beleuchtung sowie Finanzierung und deutschlandweiter Installation sind auf unserer Homepage: www.lewero.de zu finden.



Lewero GmbH

