Franchising als Antwort auf viele Fragen

(firmenpresse) - Arbeitnehmer beklagen sich oftmals über ihre schlechten Arbeitsverhältnisse. Sie sind unglücklich in ihrem Betrieb, mit den Entscheidungen des Chefs und sind unzufrieden mit der Gesamtsituation. Hier überlegen viele den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, um ihr eigener Herr zu sein, doch viele trauen sich das nicht zu. Ihnen ist der Neubeginn zu riskant. Viele denken hierbei nicht daran, dass der Weg in die Selbständigkeit oftmals sogar sehr einfach sein kann, z.B. über Franchising, man führt ein bereits erfolgreiches System fort, ist sein eigener Chef, aber bekommt dennoch die nötige Unterstützung. Als Franchise-Nehmer steigt man mit einer bereits bekannten und erfolgreichen Marke in den Markt ein und hält somit das Risiko auf einem geringen Level.

Beim Franchise-System "vermietet" ein Franchise-Geber seine Geschäftsidee inklusive Name, Marke, Know-how und Marketing. Der Franchise-Nehmer kann so den Weg in die Selbständigkeit wagen und verfügt über eine gewisse Sicherheit, durch die Unterstützung des langjährig erfahrenen Franchise-Gebers.

Auch Rieta de Soet ist ein Fan vom Franchisesystem. Sie vermarktet ihr seit über 25 Jahren bewährtes Geschäftskonzept der GMC Business Center.

Die Vorteile für Franchisenehmer liegen klar auf der Hand, so Rieta de Soet. Die Franchisenehmer erhalten eine einwöchige theoretische Intensivschulung und eine ein- bis zweimonatige praxisnahe Schulung in einem Business Center in der Schweiz oder im Ausland. Dies gewährt einen schnellen Start in die eigene Selbständigkeit mit einer gut eingeführten Marke. Laut Rieta de Soet erhält der Franchisenehmer darüber hinaus ein sehr informatives Franchise Handbuch zum erfolgreichen betreiben eines Business Centers. Somit bewegt sich das Geschäftsrisiko auf einem vergleichsweise geringen Level.





Über GMC AG



GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

GMC Global Management Consultants AG

GMC Global Management Consultants AG

Rieta Vanessa

Gubelstrasse 12

6300 Zug

info(at)gmc-consultants.ch

0041 41 560 77 00

http://www.gmc-consultants.ch



GMC Global Management Consultants AG

Rieta Vanessa

Stadt: Zug

Telefon: 0041 41 560 77 00





