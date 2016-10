Die Bullionmünzen der Lunar-Serie von Royal Mint erfahren vor dem Erscheinungsdatum einen großen Erfolg

Betreff: The Royal Mint 2017 Mondjahr des Hahns



Datum: 8 September 2016







Die Vorstellung der Bullionmünzen der Lunar-Serie von Royal Mint

wurde zu einem sehnlichst erwarteten Ereignis auf dem weltweiten

Kalender für Bullionmünzen, insbesondere nach dem erfolgreichem

Ausverkauf der Bullionmünzen Lunar Affe 2016 aus Gold und Silber. Der

"Hahn" ist das Neueste der beliebten Serie der 1.100-jährigen Royal

Mint, das auf den wettbewerbsfähigen Markt für Lunar Bullionmünzen

Chris Howard, Director of Bullion bei der Royal Mint, berichtete:

"Die Silbermünzen dieser Serie sind über die Handelstätigkeiten der

Royal Mint bereits vollständig ausverkauft, die Goldmünzen sind zu 50

% verkauft - vor dem offiziellen Erscheinungsdatum.



"Seit unserer letzten Lunar-Ausgabe haben wir nun Lagerstellen in

Deutschland, wodurch wir schneller auf Nachfragen für Bullionmünzen

der Royal Mint in dieser Region reagieren können. Infolgedessen haben

wir eine erhöhte Nachfrage auf dem deutschen Markt für all unsere

Münzen verzeichnet, einschließlich für die Mondjahr-Ausgabe des

Hahns, was zum Ausverkauf der 1-Unzen-Lunar-Silbermünze beitrug."



Dies ist erst die vierte Ausgabe der Lunar-Serie von Royal Mint,

die im Jahr 2014, das dem Pferd gewidmet war, startete, gefolgt vom

Schaf und dem Affen in den Jahren 2015 bzw. 2016.



Die "Lunar Sh?ngxiào Collection" von Royal Mint, die so benannt

wurde, um den chinesischen Tierkreis zu ehren, zelebriert die

multikulturelle Gesellschaft des Vereinigten Königreichs und bietet

eine einzigartige britische Perspektive auf diesen alten Brauch.

Jedes Mondjahr steht für eines der 12 Tiere, deren Eigenschaften

jenen zugeschrieben werden, die in diesem Jahr geboren werden. Dieses



Ereignis - das Jahr des Hahns (Year of the Rooster) beginnt im

kommenden Jahr am 28. Januar 2017 - wird jedes Jahr gefeiert und ist

traditionell eine Zeit für den Austausch von Symbolen und

Geldgeschenken in roten Umschlägen, die Glückwünsche für Gesundheit,

Reichtum und Wohlstand des Empfängers symbolisieren.



Die britisch-chinesische Künstlerin und Graphikerin Wuon-Gean Ho,

die sich für die Lunar-Serie der Royal Mint verantwortlich zeichnet,

setzt die markante Serie mit dem Hahn fort. Der Hahn ist das zehnte

Zeichen im chinesischen Tierkreis, sodass es kein Zufall sein mag,

dass die Zahl 10 in der chinesischen Kultur für Perfektion steht -

Menschen, die im Jahr des Hahns geboren werden, sind angeblich

selbstbewusst und stechen gerne aus der Menge heraus. Sie verbringen

sehr viel Zeit dafür, ihre Erscheinung zu perfektionieren und sie

möchten als attraktiv und schön betrachtet werden. Sie sind sehr

modebewusst und genießen jede Gelegenheit, ihren Stil und Charme zur

Schau zu stellen. Sie sind ihren Freunden gegenüber loyal sowie

ergeben und sind geborene Führungspersonen am Arbeitsplatz.



Die Bullionmünzen der Lunar-Serie von Royal Mint sind eine

limitierte Sonderausgabe von 1-Unzen-Goldmünzen mit einer 999,9er

Feinheit sowie 1-Unzen-Silbermünzen mit einer 999er Feinheit. Sie

sind in Tubes mit 10 oder 25 Münzen erhältlich, je nach erworbenem

Metall.



Für weitere Informationen bezüglich des Produkts oder der

Verfügbarkeit besuchen Sie bitte http://www.royalmintbullion.com oder

kontaktieren Sie einen von Royal Mint zugelassenen Vertriebspartner

in Deutschland.*



* Degussa



Coin Invest



Auragentum



Das Design



Während ihrer Recherche beobachtete Wuon-Gean ausführlich Hähne

und Hennen, um sich ein klares Bild ihrer Persönlichkeit und Art der

Fortbewegung zu machen.



"Der Hahn, den ich auf der Münze abgebildet habe, gehört der Rasse

Marsh Daisy an, die aus der Gegend um Lancashire/Liverpool im

Vereinigten Königreich stammt - Ich wollte das Design eng an einem

realen Ort verwurzeln. Die Marsh Daisy ist eine liebenswürdige und

freundliche Rasse, sie hat sich dem sandigen Marschland gut

angepasst. Es sind wunderschöne Vögel mit einem sehr flachen,

kissenähnlichen Kamm, der Rosenkamm genannt wird."



"Die Blumen auf dem Design sind Strand-Grasnelken (auf Englisch

ebenfalls Marsh Daisy). Diese Pflanze ist typisch für die

Heimatregion des Marsh-Daisy-Huhns."



Über die Künstlerin



Wuon-Gean Ho ist eine Künstlerin und Graphikerin, die in London

lebt und arbeitet. Ihre Tätigkeiten für Royal Mint rühren von ihrer

britisch-chinesischen Herkunft sowie ihrer qualifizierten Erfahrung

als Künstlerin und Tierärztin her.



"Mit Tieren zu arbeiten und sie zu beobachten hat mir auf jeden

Fall dabei geholfen, wie ich sie zu zeichnen habe und wie deren Art

der Fortbewegung zu vermitteln war. Für mich war es ein neues

Konzept, innerhalb des Kreises der Münze sowie um die gewölbte

Beschriftung herum zu arbeiten. Die Arbeit mit den Handwerkern bei

Royal Mint war wunderbar. Ich bin wahnsinnig beeindruckt und

überwältigt von ihrem technischen Know-how."



Wuon-Gean Ho



1 Unze 1 Unze

Proof Proof

Silbermünze Goldmünze

Lunar Hahn Lunar Hahn

2017 UK 2017 UK



Nennwert: GBP2 GBP100

Ausgabeland: Vereinigtes Königreich

Metall: 999 Ag 999,9 Au

Gewicht: 31.21g 31.21g

Durchmesser: 38.61mm 32.69mm

Designer Avers: Jody Clark

Designer Revers: Wuon-Gean Ho

Beschaffenheit: Bullion Bullion

Limitierte

Auflage: 138.888 8.888



