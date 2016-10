Kompostierbare Bio Glühweinbecher für den Weihnachtsmarkt

Bio Glühweinbecher

(firmenpresse) - Mit den ersten kalten Tagen im Oktober beginnen bei Gastronomen, Schaustellern und Einzelhändlern auch die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft. Es gibt nicht viele Produkte die auf Weihnachtsmärkten in unseren Breitengraden so obligatorisch sind wie der Glühwein, der sicher auf keinem Markt, und in keiner Einkaufsstraße oder Mall fehlen wird.

Oft werden im Glühweinverkauf Mehrwegbecher aus Ton oder Keramik angeboten, gerade wenn es um traditionelle Weihnachtsmärkte geht, aber wenn das Areal weitläufig und unüberschaubar ist, oder man dem Kunden den Glühwein to go anbieten möchte, machen natürlich Einwegbecher mehr Sinn.

An den Glühweinverkauf werden gerade in Deutschland hohe Anforderungen hinsichtlich der Füllmenge und selbstverständlich dem direkten Lebensmittelkontakt gestellt, so dass man nicht jeden Einwegbecher für die heiße alkoholhaltige Köstlichkeit nutzen kann.

Im Weihnachtssortiment der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten und kompetenten Partner für Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel, finden Glühweinverkäufer eine Auswahl an sicher verwendbaren Glühweinbechern.

Neben herkömmlichen Thermobechern aus Styropor, in weiß oder mit Neutralmotiv, ist ein nachhaltiger Bio Glühweinbecher das neueste Highlight des Verpackungsprofis aus Ronneburg bei Gera in Ostthüringen. Dabei handelt es sich um einen Pappbecher, dessen Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und auf der Innenseite mit dem Bio Kunststoff PLA beschichtet wird. Auch logistische Wege vom Produzenten zum Verbraucher spielen bei der Umweltverträglichkeit eine große Rolle, und so kann man unterstreichen, dass es sich hier um einen Einweg Glühweinbecher Made in Germany handelt.

Das Neutralmotiv Winterlandschaft passt gut in die Vorweihnachtszeit, aber natürlich kann dieser kompostierbare Glühweinbecher auch individuell mit dem eigenen Logo, einer Werbebotschaft oder dem eigenen Design bedruckt werden. Der kompetente Kundenservice der Pro DP Verpackungen berät Sie sicher gern.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pack4food24.de/Gluehweinbecher



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

PresseKontakt / Agentur:

Pro DP Verpackungen

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

info(at)pro-dp-verpackungen.de

036602/289000

http://www.pro-dp-verpackungen.de/



Datum: 20.10.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415027

Anzahl Zeichen: 2301

Kontakt-Informationen:

Firma: Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

Ansprechpartner: Dennis Bauer

Stadt: Ronneburg

Telefon: +49 (0) 36602 / 289 000





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung