WELCOME Austria - modernstes Besuchermanagement jetzt auch in Österreich

Die Cloud-Lösung für Besucher- und Eventmanagement expandiert nach dem erfolgreichen Start in Deutschland nachÖsterreich.

WELCOME von der SoftwareClub GmbH: die moderne Lösung für Besucherverwaltung und Eventmanagement

(firmenpresse) - (München, 20.10.2016) Der vielversprechende Weg von WELCOME (welcomeyou.de) geht weiter. Die SoftwareClub GmbH blickt auf eine erfolgreiche Markteinführung in Deutschland zurück. Ab sofort wird WELCOME auch in Österreich aktiv und flächendeckend positioniert.

Mit WELCOME erleben Besucher eine neue Dimension der Begrüßung. Sie werden auf professionelle Weise und wortwörtlich herzlich willkommen geheißen.

Die Funktionen überzeugen: Terminbestätigung, Outlook-Integration, Begrüßungsbildschirm, Self Check-In, automatische Zusendung der Anfahrtsbeschreibung, Besucherausweise, einfache Unterzeichnung der Sicherheitsrichtlinien. An Komfort ist die Münchner Cloudlösung weder für den Besucher noch für den Einladenden oder die Empfangssekretärin zu überbieten.

Intensive Marktaufbereitungen und Gespräche mit Endkunden und Partnerorganisationen zeigten, dass die österreichischen Anforderungen an eine Besuchermanagement-Lösung hervorragend mit der Cloud-Lösung WELCOME abgedeckt werden.

Josef Gemeri, Gründer und Geschäftsführer der SoftwareClub GmbH: "Wir sehen in Österreich ein erhebliches Potenzial für unsere Lösung. In Deutschland konnten wir neben anderen namhaften Firmen die ADN und Cancom - jeweils mit Niederlassungen in Österreich - als Referenzkunden gewinnen. Wir freuen uns auf viele weitere Kunden aus unterschiedlichen Branchen."

Für den österreichischen Markt ist auch der Einsatz von WELCOME als Eventmanagement-Lösung interessant. Ob Check-In Code per Mail, automatische Benachrichtigung des Ansprechpartners oder die Besucher-Echtzeitstatistik, die eine 100 % exakte Eventabrechnung garantiert. WELCOME ist eine Besuchermanagement-Lösung, die Zeit und Geld spart.

Andreas Popp, Corporate Development Manager und verantwortlich für Österreich: "Nach dem positiven Start, den wir auf dem deutschen Markt erfahren haben, ist dieser Schritt die logische Konsequenz. Aus meiner langjährigen Tätigkeit in Österreich kenne ich die Besonderheiten des Marktes und freue mich auf den Erfolgsweg von WELCOME in Österreich."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.softwareclub.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die SoftwareClub GmbH:

Die SoftwareClub GmbH ist ein Software Unternehmen mit Stammsitz in München, das Cloud-Lösungen entwickelt. Die webbasierte Lösung WELCOME, die jedem Unternehmen eine professionelle Besucherverwaltungs- und Eventmanagement-Software bietet, nutzt moderne Techniken zum optimalen und schnellen Einsatz bei den Kunden. WELCOME kommt ohne aufwändige Installations- und Integrationsprozesse aus. Die Kommunikation wird mit SSL verschlüsselt, wirkungsvolle Algorithmen prüfen, ob die Daten vollständig und unverändert ihren jeweiligen Empfänger erreichen. Die Daten werden in ein deutsches Rechenzentrum übertragen.

Geschäftsführer der SoftwareClub GmbH ist Josef Gemeri.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SoftwareClub GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pink Tree Marketing GmbH

Bettina Schmitz-Gemeri

Gut Möschenfeld 4

85630 Grasbrunn

marketing(at)pink-tree.de

+49 1727636360

www.pink-tree.de



Datum: 20.10.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415030

Anzahl Zeichen: 2350

Kontakt-Informationen:

Firma: SoftwareClub GmbH

Ansprechpartner: Josef Gemeri

Stadt: Aschheim

Telefon: +49 89 89 21 54 57 80





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung