Das Kultgetränk Gin erobert die Welt - und Mauritius

Das LUX* Belle Mare führt neues Cocktail-Konzept"IM-A-GIN" ein

(firmenpresse) - München/Mauritius, 20. Oktober 2016: Das LUX* Belle Mare auf Mauritius führt das neue Cocktail Konzept "IM-A-GIN" ein und bringt das derzeitige Kultgetränk Gin Tonic mit innovativen Ansätzen auf die mauretanische Insel im Indischen Ozean.

Der Name "IM-A-GIN" ist so konzipiert, dass er auf zweierlei Weise gelesen werden kann: "I´m a gin" oder "Imagine", die beide den Rahmen für das Konzept widerspiegeln. Zum einen ist die Auswahl so groß, dass jeder seinen bevorzugten Gin findet und zum anderen steht es für die Vorstellungskraft, dass man einen simplen Gin Tonic innovativ weiter entwickeln kann und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse kreiert. Das LUX* Belle Mare verfügt außerdem über hausgemachte Tonics und einzigartige Sirups, die bei den kreativen Gin Tonics verwendet werden. Weiterhin wird das Resort den Gästen eine umfangreiche Lektüre zum Getränk bereitstellen, wie beispielsweise eine "Gin Enzyklopädie".

Jede Woche werden drei Gin Tonics mit einem gewissen Extra angeboten, die als "Twists of the Week" vorgestellt werden und darauf abzielen, auf eine unkonventionelle Art, Probleme mit der Liebe oder Familie zu lösen und die Gäste zu erfreuen. Diese "Twists of the Week" werden auf einem Trolley direkt vor den Gästen serviert.

Derzeit verfügt das LUX* Belle Mare über 54 verschiedene Gin aus aller Welt und ist dabei, seine Auswahl auf insgesamt 88 auszubauen. Damit ist es das Resort auf Mauritius mit den meisten Gin-Sorten und ein Ort, wo der Gin "d'apres les regles de l'art" (nach den Regeln der Kunst) serviert wird.





LUX* Resorts & Hotels sind eine Kollektion von Premium Resorts und Hotels, die einen anderen Ansatz von Luxus versprechen, der spontan und authentisch ist. Die Resorts sollen die Gäste inspirieren, überraschen und erfreuen, in dem sie unverwechselbare und einfallsreiche Urlaubserlebnisse vermitteln, bei denen die Gäste das Inselleben zelebrieren und unbeschwert das Leben genießen können. Das LUX* Portfolio umfasst: das LUX* Belle Mare, das LUX* Le Morne und das LUX* Grand Gaube, alle auf Mauritius, das LUX* South Ari Atoll, das LUX* Tea Horse Road Lijiang und Benzilan sowie das LUX* Saint Gilles. In einem LUX* Resort zählt jeder Augenblick. Dort wird Gewöhnliches ungewöhnlich. Ein Aufenthalt im LUX* Resort ist eine Auszeit, aus der man gekräftigt und inspiriert wieder dem Alltag begegnen kann. Schlicht statt überladen, frei statt formell, spontan statt berechenbar...die LUX* Resorts sind simpler und frischer und zeigen ein unverwechselbares Konzept. LUX* Resorts gehören zur LUX* Island Resorts Co Ltd, das an der Börse von Mauritius gehandelt wird, und sind eine Tochtergesellschaft von GML (Group Mon Loisir), einem der einflussreichsten Konzerne im Indischen Ozean. Sie gehören zu den Top 100 Firmen auf Mauritius. GML ist in wichtigen Sektoren der Mauritischen Wirtschaft aktiv und hat ein Portfolio von etwa 300 Tochter- und Partnerfirmen. Drei weitere Resorts der Gruppe werden von LUX* gemanagt: das Tamassa, Bel Ombre / Mauritus, das Merville Beach, Grand Baie / Mauritus und das Hotel Le Recif / Ile de La Reunion sowie die Ile des Deux Cocos / Mauritus, ein privates Inselparadies.

