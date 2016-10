Schwäbische Zeitung: Ausbau weiter vorantreiben - Leitartikel zu Kita-Plätzen

(ots) - Als der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz mit

Wirkung zum 1. August 2013 gesetzlich festgeschrieben wurde, hatte

der Gesetzgeber ein bestimmtes Ziel vor Augen: Eltern sollten Beruf

und Familie einfacher unter einen Hut bringen können. Wenn beides

gleichzeitig nicht möglich ist, so die Überlegung dahinter,

entscheidet sich ein nicht unerheblicher Teil der jungen Erwachsenen

für die Karriere - und gegen Kinder. Eine solche

Entweder-oder-Entscheidung sollte den Betroffenen erspart bleiben.



Dieses Argument haben die Bundesrichter in Karlsruhe - anders als

ihre Kollegen am Oberlandesgericht Dresden - in die Entscheidung mit

einbezogen. Die Vorinstanz hatte feinsinnig geurteilt, nur die Kinder

hätten einen Rechtsanspruch, nicht aber die Eltern. In der Realität

gehört natürlich beides zusammen, wie es jetzt auch der

Bundesgerichtshof erkannt hat.



Für junge Familien ist das eine gute Nachricht. Denn damit wird

finanzieller Druck auf die Kommunen aufgebaut, den Ausbau der

Kindertagesstätten weiter voranzutreiben. Das gilt umso mehr, als die

Geburtenrate in Deutschland nach vielen Jahren erstmals wieder leicht

ansteigt.



Zwischen Alb und Bodensee werden die Auswirkungen des Urteils

überschaubar sein. Denn hier hatten die meisten Kommunen von Anfang

an keine Probleme, ausreichend Betreuungsplätze anzubieten.

Angespannter ist die Lage noch in einigen Metropolen und

Universitätsstädten.



Übrigens werden bundesweit etwa zwei Drittel der Ein- bis

Dreijährigen noch immer zu Hause betreut. Das widerlegt die Kritik

aus familienpolitisch konservativen Kreisen, die Entwicklungen der

vergangenen Jahre - dazu gehört neben dem Rechtsanspruch auch der

Ausbau der Ganztagsbetreuung und das Scheitern des Betreuungsgelds

auf Bundesebene - würden Eltern gegen ihren Willen in die

Vollzeitarbeit und Kinder in die Fremdbetreuung nötigen. Das



Gegenteil ist der Fall: Gestärkt worden ist die Entscheidungsfreiheit

- auch durch das Urteil vom Donnerstag.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.10.2016 - 18:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1415049

Anzahl Zeichen: 2461

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwäbische Zeitung

Stadt: Ravensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung