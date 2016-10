BUSINESS PROMOTION TV - Angebot für deutsche Unternehmen

(firmenpresse) - In ganz Deutschland investieren jährlich ca. 3,5 Millionen Unternehmen rund 25 Mrd. Euro an Werbung im Jahr, um neue Kunden zu finden.

Durch die digitale Evolution hat sich jedoch das Kundensuchverhalten dramatisch verändert. Von einem Anbietermarkt sind wir mittlerweile in einen Nachfragemarkt übergegangen: die potentiellen Kunden suchen sich jetzt den für sie richtigen Anbieter aus. Neue Recherchemöglichkeiten im Internet haben den Kunden informierter und unabhängiger gemacht.

Die meisten Unternehmen oder Produkte werden in Google gesucht. Den neuesten Statistiken zufolge hat Google über 450 Mrd. Suchanfragen pro Monat. Sehr oft wird auch nach Dienstleistungen oder Preisvergleichen für die Angebote von Firmen und Unternehmen gesucht. Während man diesen Satz liest, werden über 100.000 Suchanfragen an Google gestellt. Die Statistiken belegen: 85% der Google-Suchenden klicken nur auf Angebote auf der Seite Eins in Google.

Das Unternehmen BUSINESS PROMOTION TV bietet jetzt unter den Marken,

BUSINESS VIDEO TV

BUSINESS JOURNAL TV

WEB CHANNEL TV

SOCIAL MEDIA INTERNATIONAL

TOP PROMOTION TV und BUSINESS PORTAL TV extra für diese Unternehmen entwickelte online-basierte Werbe-Dienstleistungen.

Um die Unternehmen im Bereich einer effizienten Google-Platzierung zu unterstützen, hat sich BUSINESS PROMOTION TV darauf spezialisiert, Unternehmen in Deutschland diese Dienstleistungen anzubieten. Sie bietet ihren Kunden Firmen-Videos, Produkt-Videos, Presseartikel für positive Reputation und alle damit zusammenhängenden Tools, um beste Platzierungen in GOOGLE AUF SEITE EINS zu erzielen.

Denn in der heutigen, schnelllebigen Zeit müssen alle Werbestrategien immer wieder aktualisiert und an laufende Änderungen angepasst werden, um im geänderten Marktverhalten bestehen zu können. BUSINESS PROMOTION TV setzt modernste Tools, Techniken und Strategien für den Aufbau des Images eines Unternehmens ein, um langfristig den Verkauf der Produkte zu steigern. Im Fokus stehen dabei die Verbreitung der Markenbotschaften in den wichtigsten Suchmaschinen und mit SOCIAL MEDIA INTERNATIONAL auf in den Kanälen wie Facebook, Twitter, Google Plus etc.

Folgende Dienstleistungen werden von BUSINESS PROMOTION TV angeboten:

- Professionelle Erstellung von Firmen-Videos und Produkt-Videos

- Positionierung Ihres Unternehmens in GOOGLE AUF SEITE EINS

- Positionierung Ihres Produkts in GOOGLE AUF SEITE EINS

- Verbreitung des Unternehmens und Ihrer Markenbotschaft über SOCIAL MEDIA INTERNATIONAL

- Positionierung Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte in Presseportalen, wie BUSINESS JOURNAL TV u.a.

http://www.business-promotion.tv



BUSINESS PROMOTION TV, Ihr Spezialist für Internetwerbung für klein-und mittelständische Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Liane Kirchenstein

Ruessenstrasse 12

6340 Baar

office(at)business-promotion.tv

+41765006295

http://www.business-promotion.tv



Datum: 20.10.2016 - 19:00

Ansprechpartner: Liane Kirchenstein

Stadt: Baar

Telefon: +41765006295





