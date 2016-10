inPuncto realisiert Scan-Lösung für das Auktionshaus Sotheby?s

Mit dem Scan-Add-on für SAP können gescannte Dokumente jetzt direkt über Dienste zum Objekt angehängt werden

(PresseBox) - Sotheby?s ist ein Auktionshaus, das Auktionszentren in New York, London, Paris, Genf und Hongkong hat. Das traditionsreiche Auktionshaus wurde 1744 von Samuel Baker in London gegründet und war ca. 200 Jahre lang auf Bücher und Handschriften spezialisiert. Durch die Internationalisierung von Sotheby?s ab ca. 1940 kamen nach und nach auch Gemälde, Möbel, Musikinstrumente, Manuskripte, Skulpturen, Teppiche, Wein, Uhren, Schmuck, Autos und Immobilien hinzu. Bedeutende Auktionen von Sotheby?s waren u.a. die Auktion der Kunstwerke des königlichen Hauses Hannover, die Auktion des Haus Baden, die Thurn und Taxis Auktionen und die Versteigerung von Edvard Munchs Version des Bildes Der Schrei, das bis dato das teuerste Bild ist, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde.

Scan-Lösung von inPuncto überzeugte das traditionsreiche Auktionshaus Sotheby?s

Sotheby?s wünschte sich zur Abwicklung der Verkaufsaufträge und Auslieferungen eine einfache Lösung, um Dokumente wie z.B. Bestellungen oder Lieferscheine direkt nach dem Scannen über ein externes Scan-Gerät an das entsprechende SAP-Objekt anzuhängen. Die Wahl des Auktionshauses fiel dabei auf die Scan-Lösung von inPuncto, welche durch die einfache Integration in das bereits vorhandene SAP-System überzeugte und dabei einen beliebigen Scanner mit dem SAP-System verbindet. Mit der inPuncto Scanner-Software biz²Scanner kann das Auktionshaus nun Verkaufsaufträge und Auslieferungsbelege direkt als PDF scannen. Der Aufruf des Scanners erfolgt dabei aus den Diensten zum Objekt und es werden jetzt insgesamt zwei verschiedene Dokumentarten erzeugt:

Kundenbestellungen am Verkaufsauftrag

Lieferscheine an der Auslieferung

Die Scanner-Software von inPuncto ist vielseitig und modular erweiterbar

Dank der flexiblen und modularen Software von inPuncto wären auch weitere Scanszenarien denkbar. In Verbindung mit dem Posteingangsverarbeiter biz²ScanServer lassen sich z.B. ganze Papierstapel automatisch erfassen, bearbeiten und optional auch mit Free-Form-OCR-Texterkennung via OCR-Scan-Software auslesen und anschließend im inPuncto SAP-Archiv biz²Archiver revisionssicher archivieren.





Die inPuncto GmbH ist zertifizierter Partner von SAP und Microsoft und entwickelt integrierte Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) für SAP zur Automatisierung von dokumentbasierten Geschäftsprozessen. Das Portfolio wird als Full Service angeboten: Add-On-Lösungen und -Produkte, produktnahe Beratung, perfekt abgestimmte Hardware und eine hohe Supportqualität. Der Hauptsitz der 1997 gegründeten inPuncto GmbH ist in Esslingen und es gibt eine Niederlassung in Heidelberg. 2015 wurde die Tochterfirma inPuncto Corp. in San Francisco (USA) eröffnet. Inzwischen nutzen mehr als 500 Kunden und über 100.000 Anwender im In- und Ausland die Add-on-Produkte von inPuncto.

Weitere Informationen: http://www.inpuncto.com





