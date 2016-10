Mitteldeutsche Zeitung: zum EU-Gipfel und Russland

(ots) - Die Union darf angesichts der Unmenschlichkeiten in

Syrien nicht länger nur wertlose Erklärungen abliefern. Sie muss sich

von den Aggressoren abgrenzen. Der politische Druck sollte Russland

in die Enge treiben und Putin zwingen, sich zu entscheiden, auf

welche Seite er sich schlagen will: Europa mit allen Möglichkeiten

einer weitreichenden ökonomischen Zusammenarbeit oder ein Despot, der

Bomben auf sein eigenes Volk wirft?







