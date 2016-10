Westdeutsche Zeitung: Skandal um Menschenversuche

(ots) - Das Ausmaß der Medikamentenversuche an

Heimkindern in den 1950er bis 1970er-Jahren könnte weit größer sein

als bislang vermutet. "Tausende Säuglinge und größere Kinder sind

Opfer dieser Tests geworden", sagte die Krefelder Pharmazeutin Sylvia

Wagner im Gespräch mit der in Düsseldorf erscheinenden "Westdeutschen

Zeitung" (Freitag-Ausgabe). Sie hat die Tests aufgedeckt, als sie für

ihre Doktorarbeit Archive und historische Fachzeitschriften

ausgewertet hat. "Es war bundesweit gängige Praxis, den

Minderjährigen Impfstoffe und Psychopharmaka zu verabreichen", so

Wagner. Sie hat bisher Belege für mehr als 50 Versuchsreihen

gefunden. Laut Wagner sollen die Medikamente in mindestens fünf

NRW-Einrichtungen getestet worden sein: In den von Bodelschwinghschen

Anstalten Bethel in Bielefeld, im Essener Kinderheim Franz Sales

Haus, in Düsseldorf im Kinderheim Neu-Düsseltal und in einem

Waisenhaus sowie in der Jugendpsychiatrie Viersen-Süchteln.

Auftraggeber für die Studien waren nach Wagners Recherchen meist

Pharmaunternehmen wie Merck, Janssen, Pfizer, Schering, Verla-Pharm

oder die Behringwerke. Aber auch das Gesundheitsamt habe 1957 eine

Studie in einem Säuglingsheim in Auftrag gegeben, in der die

Nebenwirkung des damaligen Pockenimpfstoffes untersucht werden

sollte.







