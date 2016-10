Stuttgarter Nachrichten: Donald Trump

(ots) - Wer so auftritt wie Donald Trump, will nicht

mehr gewinnen. Der will nur noch spalten und zerstören. Auch wenn die

flapsig dahingeworfene Bemerkung des republikanischen

Präsidentschaftskandidaten, man werde schon früh genug sehen, ob er

das Ergebnis der Wahl akzeptieren werde, nicht gleich die Axt an die

amerikanische Verfassung legt, sondern einem aus dem Ufer laufenden

Wahlkampfmodus geschuldet sein dürfte: Trump fegt da mit leichter

Hand eine Kultur von dem unverzichtbar gemeinsamen Tisch der

Demokraten, die jedes Volk braucht, um - trotz aller gravierenden

programmatischen Unterschiede - politisch handlungsfähig und

berechenbar zu bleiben.







