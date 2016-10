RNZ: Schändlich

(ots) - Christian Altmeier über den



Wahlkampf in den USA



Vieles spricht dafür, dass Hillary Clinton in knapp drei Wochen

zur ersten Präsidentin der USA gewählt wird - und Donald Trump von

der politischen Bildfläche verschwindet. Damit wäre zwar das

schlimmste Szenario abgewendet. Doch werden die Vereinigten Staaten

auch nach dem Wahltag nicht vereint sein. Dazu trägt der

republikanische Kandidat nach Kräften bei. Mit seinen Spekulationen

über Wahlbetrug treibt er einen noch tieferen Keil in die

amerikanische Gesellschaft und bedient das Misstrauen vieler

Rechtspopulisten gegenüber Staat und Regierung. Was Trump damit

bezweckt, bleibt unklar. Indem er einen demokratischen Grundkonsens

einfach vom Tisch wischt, stellt er sich noch weiter ins politische

Abseits und stößt die Wechselwähler in der Mitte vor den Kopf.

Offenbar geht es dem selbstverliebten Populisten nur noch darum,

Clintons Präsidentschaft zu delegitimieren und eine Dolchstoßlegende

für seine absehbare Niederlage zu stricken. Es ist ein schändliches

Spiel mit den demokratischen Grundwerten, dass kein

verantwortungsvoller Politiker mehr mitspielen sollte. Wer sich jetzt

nicht klar von Trump distanziert, macht sich mitschuldig.







Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011



Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rhein-Neckar-Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.10.2016 - 20:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1415065

Anzahl Zeichen: 1576

Kontakt-Informationen:

Firma: Rhein-Neckar-Zeitung

Stadt: Heidelberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung