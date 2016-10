Schwäbische Zeitung: Noch ein weiter Weg zum Frieden - Kommentar zu Ukraine

(ots) - So gering waren die Erwartungen an die

Ukraine-Gespräche, dass die Experten schon angesichts der Einigung

auf einen vagen und unverbindlichen Fahrplan zum Frieden im

Bürgerkriegsland voller Lob sind.



Wenn es keine Durchbrüche in einer festgefahrenen Krise gibt,

sprechen die Politiker von einer "Bewegung", um nicht mit leeren

Händen dazustehen. So klingt auch Angela Merkels Bilanz, die die

Streitschlichtung zwischen Kremlchef Putin und Ukraines Präsident

Poroschenko diplomatisch einen "Arbeitsprozess mit vielen Facetten"

nennt.



Immerhin gibt es wieder einen Prozess, alleine dies ist ein Erfolg

der Kanzlerin. Sie hat nicht nur gemeinsam mit Präsident Hollande die

Konfliktparteien an einen Verhandlungstisch bekommen, sondern auch

Putin ein Zugeständnis abgerungen: Künftig sollen bewaffnete

OSZE-Beobachter die ost-ukrainische Waffenruhe überwachen. Das

erleichtert die Durchführung von Lokalwahlen, ohne die eine

politische Lösung im Konflikt undenkbar ist. Bis zum Frieden ist aber

noch ein weiter Weg. Erschwerend kommt hinzu, dass 2017 Wahlen in

Deutschland und Frankreich anstehen. Werden Hollande und Merkel

abgewählt, wären womöglich die Ukraine-Gespräche im Normandie-Format

am Ende.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.10.2016 - 20:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1415066

Anzahl Zeichen: 1612

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwäbische Zeitung

Stadt: Ravensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung