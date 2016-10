ip.access stellt bedeutendes Update seines Presence-Services zur Monetarisierung von Daten vor

New Media & Software

ip.access hat mit der Veröffentlichung eines zukunftsweisenden

Sensors ein bedeutendes Upgrade seines Presence-Services zur

Monetarisierung von Daten eingeführt. Der neue Sensor erhöht die

Kapazitäten der Presence-Suite von ip.access erheblich, um einen noch

höheren Mehrwert aus Standortdaten für mobile Netzwerkbetreiber,

Einzelhändler, Immobilienbesitzer, Outdoor-Medienunternehmen, Event-

und Stadionbetreiber sowie Finanztechnologiekunden zu schöpfen.



Presence ist die einzige bewährte Lösung, die speziell auf den

Ausbau von Monetarisierungsstrategien für Trägerdaten auf der Basis

des Mikrostandorts spezialisiert ist. Durch den Einsatz eines neuen

Sensors wird der einzigartige Datenmonetarisierungsservice für

Betreiber von ip.access mit neuen Fähigkeiten ausgestattet. Der neue

Sensor kombiniert lizenzierte, unlizenzierte (WLAN) und "Bluetooth

Low Energy (BLE)"-Datensätze und bietet so die vollständigsten

Mikrostandortdaten, die ein einzelner, leicht bereitstellbarer Sensor

zur Verfügung stellen kann.



Rob Jones, GM Presence bei ip.access, bemerkt: "Weltweit begrüßen

Betreiber Datenmonetarisierungsstrategien und nutzen diese vor allem

über ihre eigenen Makronetzwerke. Es besteht jedoch kein Zweifel

daran, dass die Fähigkeit, diese mit hoch granularen Daten zu

ergänzen, einen erheblichen Mehrwert und zusätzliche Einkünfte

erschließen kann. Durch den neuen Sensor kann unser Presence-Service

jetzt auf einzigartige Weise nicht vernetzten, lokalen Einrichtungen

verschiedene Informationsebenen verfügbar machen, zu denen man zuvor

nur mit Online-Lösungen Zugang hatte."



Presence von ip.access schöpft den vollen Wert von

Mikrostandortdaten aus. Presence bietet Feindaten zu Standort und



Smartphone-Identität mit mindestens bis 5-10 Metern Genauigkeit

innerhalb von geschlossenen oder urbanen Umfeldern. Diese Daten

bieten mühelose genauere Erkenntnisse zu Kaufmustern und Demografik

von Kunden und können "Opt-in"-Anwendungen wie Push-Nachrichten über

SMS unterstützen ? alles durch eine Lösung.



Entscheidend ist, dass der Presence-Service mit einem robusten

Datenschutz-, Einverständnis- und Richtlinienrahmen ausgestattet ist,

der keine der Fehler aufweist, die günstigere WLAN- oder

Funksignal-Lösungen mit sich bringen. Presence erfordert keine Apps,

Benutzerinteraktionen oder extensive Makro-Netzwerkintegration.



ip.access wird den aktualisierten Presence-Service vom 25. bis 26.

Oktober 2016 im Rahmen der Messe Telco Data Analytics Europe in

Madrid demonstrieren. Wenn Sie eine Demonstration während der

Veranstaltung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter

events(at)ipaccess.com



Über ip.access



ip.access mit Hauptsitz in Großbritannien entwickelt erstklassige

Drahtloslösungen, die mittels bahnbrechender Geschäftsmodelle den

Mehrwert aus Radio- und Datenkapital maximieren. Die Produkte und

Lösungen des Unternehmens kommen in über 100 Kundennetzwerken auf der

ganzen Welt zum Einsatz.



Presence, Teil des Produktportfolios von ip.access, bietet

erstklassige Lösungen im Bereich Mikrostandortdaten und wurde von

mehreren internationalen Kunden im Bereich Telekommunikation,

finanzielle Dienstleistungen, Einzelhandel und IoT als einziger

Anbieter gewählt.







Pressekontakt:

personen für Medien

Jhanvi Gudka/Rachel Nulty

Wildfire

ipaccess(at)wildfirepr.com

+44(0)20-8408-8000



Original-Content von: ip.access, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ip.access

Keywords (optional):

Datum: 20.10.2016 - 20:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1415069

Anzahl Zeichen: 4052

Kontakt-Informationen:

Firma: ip.access

Stadt: London





