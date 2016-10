Rheinische Post: Kommentar /

Das Ukraine-Tempo

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Die Deutschen haben die Geschwindigkeiten der

Geschichte erlebt: jene 28 Jahre nach dem Mauerbau, in denen die

deutsch-deutsche Annäherung nicht einmal diese Bezeichnung verdiente,

weil unendlich kleine Fortschritte unendlich langsam liefen. Und dann

die atemberaubend schnelle Pulverisierung des Eisernen Vorhangs. Ein

solches Tempo möchte man den Ukrainern wünschen, die sich zwischen

Ost und West auch neu aufstellen wollen. Doch die neue Verständigung

im Kanzleramt verdient weder den Begriff Durchbruch noch die

Bewertung als Fortschritt. Es ist der pure Versuch, durch

Miniaturisierung der Teilschritte die Beteiligten auf Kurs zu halten.

Weder die Ukraine noch die Separatisten und schon gar nicht Russland

sind über Zweifel erhaben und geben stets Anlass zu Misstrauen. Zumal

Moskau an einer Destabilisierung und Kiew an einer Rückeroberung

interessiert bleibt. Nachdem die groben Skizzen ohne Erfolg blieben,

holt Merkel nun das Millimeterpapier heraus - in der Hoffnung, dass

sich alle trotz mangelnden Willens darauf einlassen. Fortsetzung

folgt.



