Kölnische Rundschau: Stadt Köln will Straßenmusik und Kleinkunst am Dom verbieten

(ots) - Die Stadt Köln will nach Informationen der Kölnischen

Rundschau Straßenmusik und andere Kleinkunst am Dom verbieten. Dies

sieht die neue Fassung der Kölner Stadtordnung (KSO) vor, die der

Stadtrat im November beschließen soll. Demnach sollen Domplatte,

Domkloster, Roncalliplatz und sämtliche Gassen in Domnähe von den

genannten Darbietungen freigehalten werden. Begründet wird die

Verschärfung damit, dass der Dom als "Ort des stillen Gebets, der

Andacht und Raum der Ruhe" diene und Besucher geschützt werden

sollen. Die Änderung ist Folge der Ereignisse der Silvesternacht und

der geplanten ganzjährigen Schutzzone. "Sie stellen einen wichtigen

Beitrag zum Schutz der Würde der Hohen Domkirche und dem Umgang

unserer Stadt mit dem Unesco-Weltkulturerbe dar", schreibt die

Stadtverwaltung einer Beschlussvorschlag für den Rat am 17.

November. Damit sollen Besucher der Messe oder der Andacht geschützt

werden. Es habe zunehmende Beschwerden über Belästigungen von

Menschen auf dem Weg zum Gebet gegeben. Die Änderungen der

Stadtordnung sind laut Verwaltung mit der Polizei abgestimmt.







Pressekontakt:

Kölnische Rundschau

Jens Meifert

Telefon: 0221-1632-498

print(at)kr-redaktion.de



Original-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kölnische Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.10.2016 - 22:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415077

Anzahl Zeichen: 1452

Kontakt-Informationen:

Firma: Kölnische Rundschau

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung