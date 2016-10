Lausitzer Rundschau: Eltern haben bessere Karten



Schadenersatz wegen fehlender Kinderbetreuung

(ots) - Der Bundesgerichtshof hat ein wegweisendes Urteil

für alle Mütter und Väter gefällt, die bei einem Betreuungsplatz für

ihr Kind einstweilen leer ausgehen und dadurch Verdienstausfälle

erleiden. In manchen Kommunen werden die Verantwortlichen deshalb

fortan stärker darauf achten müssen, ein ausreichendes Angebot an

Kitas zur Verfügung zu stellen. Das ist ein weiterer

gesellschaftspolitischer Fortschritt. Bereits seit gut drei Jahren

steht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem

ersten Geburtstag nun schon im Gesetzblatt. Der damalige Beschluss

ist ein wichtiger Baustein für die bessere Vereinbarkeit von Familie

und Beruf. Skeptiker gingen seinerzeit von einer Klagewelle

"unversorgter" Eltern aus. Doch die Rechtsstreitigkeiten hielten sich

in Grenzen. Vor allem deshalb, weil es auch schon vorher große

Anstrengungen gab, den Bedarf zu decken. In den vergangenen zehn

Jahren hat sich die Zahl der in Kitas und von Tagesmüttern betreuten

Kinder mehr als verdoppelt. Das ist eine große Leistung der Kommunen.

Doch es gibt eben auch noch schwarze Schafe. Dank des

Bundesgerichtshofs haben Eltern hier nun deutlich bessere Karten als

vorher.







