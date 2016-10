Pflanzen-Info-Portal.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon rund um Pflanzen!

(firmenpresse) - Pflanzen (Embryophyta) sind eine Lebewesen-Gruppe in der Domäne der Eukaryoten, also der Lebewesen, die Zellkern und Zellmembran besitzen.



Zu den Pflanzen zählen die Moose und die Gefäßpflanzen. Dasjenige Teilgebiet der Biologie, das sich wissenschaftlich mit der Erforschung der Pflanzen befasst, ist die Botanik.



Nach aktuellen Schätzungen existieren auf der Erde zwischen rund 320.000 und 500.000 Pflanzenarten, nach der International Union for Conservation of Nature (IUCN) 380.000, von denen rund ein Fünftel vom Aussterben bedroht sind.



Pflanzen zeichnen sich durch einen Generationswechsel aus, bei dem sich eine haploide sexuelle und eine diploide vegetative Generation abwechseln (heterophasischer Generationswechsel).



Bei den rezenten Pflanzen sind die beiden Generationen unterschiedlich gestaltet (heteromorpher Generationswechsel).



Bei den Moosen dominiert der haploide Gametophyt, während bei den Gefäßpflanzen der diploide Sporophyt dominiert.



Die Pflanzen sind wie alle Vertreter der Chloroplastida, zu denen sie gehören, fast alle phototroph, decken also ihren Energiebedarf aus Licht.



Desweiteren sind Pflanzen autotroph, das heißt, sie benötigen zum Aufbau der zum Wachsen und Lebensunterhalt notwendigen organischen Stoffe lediglich anorganische Stoffe, als Kohlenstoffquelle verwenden sie in der Regel ausschließlich Kohlenstoffdioxid.



Pflanzen sind in der Lage, miteinander und im Wurzelbereich auch mit Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen zu kommunizieren.



Die Kommunikationsprozesse sichern zum einen die Verfügbarkeit geeigneter Nährstoffe, zum anderen auch die kurz-, mittel- und langfristige Koordination und Organisation von Wachstums- und Entwicklungsprozessen in all ihren Detailschritten.





Die Größe von Pflanzen ist sehr unterschiedlich, von Pflanzen in der Größenordnung von Millimetern bis zum mehr als 100 Meter hohen Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens).



Pflanzenarten werden entsprechend ihrer Größe in Makrophyten und Mikrophyten eingeteilt: Ein Makrophyt ist mit bloßen Auge sichtbar, ein Mikrophyt nur mit optischen Hilfsmitteln.



