Chance oder Risiko? - Erste umfassende Publikation im deutschsprachigen Raum zur E-Zigarette (AUDIO)

(ots) -

Anmoderationsvorschlag:



Vor knapp zehn Jahren konnte man die ersten E-Zigaretten hier in

Deutschland kaufen. Doch es gibt immer noch sehr viele Vorurteile,

teilweise Horrormärchen vom elektrischen Rauchen oder Dampfen, wie es

eigentlich genannt wird. Mit Vorurteilen soll nun ein

wissenschaftlicher Sammelband aufräumen. "Die E-Zigarette" ist die

erste umfassende Publikation im deutschsprachigen Raum und soll viele

fundierte Informationen und auch neue Erkenntnisse liefern. Autoren

sind nicht nur Fachwissenschaftler, sondern auch

Interessengemeinschaften und Dampfer selbst, die von ihren

Erfahrungen berichten. Helke Michael hat sich für uns informiert.



Sprecherin: Der Sammelband fasst aktuelle wissenschaftliche

Ergebnisse zusammen und liefert klare Aussagen rund um die

E-Zigarette. Zum Beispiel bestätigt die Gesundheitsinstitution in

England, dass eine E-Zigarette 95 Prozent weniger schädlich ist als

eine herkömmliche Tabakzigarette. Das Buch liefert aber auch neue

Erkenntnisse.



O-Ton 1 (Prof. Heino Stöver, 0:28 Min.): "Zum einen ist es so,

dass die E-Zigarette vor allem eine Möglichkeit ist für ehemalige

oder Noch-Raucher, elektronisch zu rauchen - oder zu dampfen, wie die

Verbraucher sagen würden. Damit hat sie diesen Umsteige- oder

Aussteige-Effekt eindeutig. Und auf der anderen Seite haben wir

festgestellt, dass Jugendliche zwar vermehrt in den E-Produkte-Konsum

einsteigen, aber dann doch der Umstieg in die Tabakzigarette relativ

bis verschwindend gering ist."



Sprecherin: Erklärt Prof. Heino Stöver, Leiter des Instituts für

Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences und

Herausgeber des Sammelbandes "Die E-Zigarette". Ergebnisse, die

aktuelle Studien mit über 25.000 Teilnehmern bestätigen. Für den

Umstieg auf das elektronische Rauchen spielen auch die vielen Aromen



eine Rolle.



O-Ton 2 (Prof. Heino Stöver, 0:24 Min.): "Man kann natürlich

einerseits auch Liquid Nikotin rauchen, man kann aber eben auch

Aromen rauchen. Für den Umsteigeeffekt ist das bedeutsam, weil, bei

gleicher haptischer und oraler Befriedigung, also Befriedigung für

die Hände und den Mund, gleichzeitig auch dieser Inhalations- und

Dampfeffekt weiterhin vorhanden ist - aber es gibt kein Nikotin mehr,

sondern nur noch Aromen. Und damit kommt man von dem Status und der

Identität eines Rauchers ein bisschen weg."



Sprecherin: Diese Aromen reizen zwar auch Jugendliche, machen sie

aber nicht abhängig.



O-Ton 3 (Prof. Heino Stöver, 0:05 Min.): "Das, was abhängig macht,

ist eben das Nikotin, und wenn man darauf verzichtet, hat man schon

ein geringeres Risiko."



Sprecher: Trotz des wissenschaftlichen Nachweises, dass

E-Zigaretten viel weniger schädlich als Tabakzigaretten sind, kämpft

das Dampfen mit seinem schlechten Image. Für Professor Stöver beruht

das auf Unwissen und Fehlinformationen.



O-Ton 4 (Prof. Heino Stöver, 0:19 Min.): "Es wäre an der Zeit,

ähnlich wie in England, den Verbrauchern eine klare Orientierung an

die Hand zu geben. Es ist nicht so unschädlich wie das Atmen frischer

Luft im Wald, vollkommen klar. Aber es ist auch lange nicht so

schädlich wie das Rauchen von Tabakzigaretten und rangiert eher im

Bereich von Nikotinersatzprodukten wie Nikotinpflaster oder

Nikotinkaugummi."



Abmoderationsvorschlag:



Wer sich also nun wirklich über E-Zigaretten und deren

gesundheitliche Risiken informieren will, kann das tun. Mehr Infos

zum neuen Sammelband "Die E-Zigarette" finden Sie auf der

Internetseite des Instituts für Suchtforschung der Frankfurt

University of Applied Sciences unter www.isff.info.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

Sarah Blaß (M.A.)Pressereferentin, Abteilung Kommunikation, Frankfurt

University of Applied Sciences,

Telefon: 069/1533-3041, Fax: 069/1533-2403, E-Mail:

blass(at)kom.fra-uas.de, www.frankfurt-university.de



Nicola Veith (M.A.),Pressesprecherin/stellv. Leitung Kommunikation,

Frankfurt University of Applied Sciences

Telefon: 069/1533-3047, Fax: 069/1533-2403, E-Mail:

veith(at)kom.fra-uas.de, www.frankfurt-university.de



Original-Content von: Frankfurt University of Applied Sciences, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Frankfurt University of Applied Sciences manuskripte-ezigarette.pdf bme-eziga

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 00:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1415083

Anzahl Zeichen: 4871

Kontakt-Informationen:

Firma: Frankfurt University of Applied Sciences manuskripte-ezigarette.pdf bme-eziga

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung