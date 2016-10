DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: SPD-Kanzlerkandidat 2017- Schulz nur etwas besser bewertet als Gabriel

Der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel gilt bei 30 Prozent der

Bundesbürger als geeigneter Kanzlerkandidat. Der EU-Politiker Martin

Schulz überzeugt 34 Prozent der Befragten. Mit 35 Prozent lehnen ihn

jedoch fast ebenso viele als Kanzlerkandidaten ab. Siegmar Gabriel

befinden 58 Prozent als ungeeigneten SPD-Kanzlerkandidaten. In den

Reihen von Grünen und Linken zieht Schulz deutlich größere Sympathien

auf sich als Gabriel. Während das Ergebnis für den Parteivorsitzenden

ähnlich ausfällt wie im Mai dieses Jahres, hat sich die Akzeptanz von

Schulz in den vergangenen Monaten um acht Prozent erhöht.



Schirach-Stück "Terror": Die Mehrheit ist gegen eine Verurteilung



Ein Passagierflugzeug wird entführt. Da nicht auszuschließen ist,

dass der Terrorist das Flugzeug in ein voll besetztes Fußballstadion

stürzen lassen will, entscheidet ein Bundeswehr-Pilot, die Maschine

abzuschießen. Bei diesem fiktiven Szenario aus Ferdinand von

Schirachs Stück "Terror" würden 74 Prozent der befragten Bundesbürger

den Piloten bei einer Gerichtsverhandlung freisprechen. 15 Prozent

würden ihn für den Abschuss des Passagierflugzeugs verurteilen. Etwa

jeder Zehnte traut sich in dieser Frage kein Urteil zu.



Sonntagsfrage: Stimmen für die Regierungskoalition bleiben

unverändert



In der aktuellen Sonntagsfrage erhält die Union 33 Prozent der

Stimmen. 22 Prozent der Befragten würden die SPD wählen. Die AfD

kommt auf 14 Prozent. Die Grünen erhalten 12 Prozent der Stimmen und

die Linke neun Prozent. Die FDP würden fünf Prozent der befragten

Bundesbürger wählen.



Im Vergleich zum Deutschlandtrend vom 6. Oktober 2016 bleiben die

Stimmen für Union, SPD, AfD und Linke unverändert. Die Grünen



gewinnen einen Prozentpunkt und die FDP verliert ein Prozent der

Wählerstimmen. Insgesamt erhält die Regierungskoalition 55 Prozent.



Der Deutschlandtrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag

des ARD-Morgenmagazins. Befragt wurden vom 18. bis 19. Oktober 1018

Menschen. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von

5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die

vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 02150/20 65 62 oder

0172/24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.



