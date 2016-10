Mit oder ohne optisches Laufwerk: Sonnet macht das Thunderbolt 2-Dock noch flexibler

Das Echo 15+ von Sonnet ist ab sofort in vier unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar

(firmenpresse) - Irvine, Kalifornien, im Oktober 2016 – Die umfangreich ausgestattete Dockingstation Echo 15+ für Thunderbolt 2 ist jetzt auch ohne optisches Laufwerk erhältlich. Das eröffnet professionellen Anwendern, die keine DVDs oder Blu-rays an ihrem Computer verwenden, neue Möglichkeiten: Sie können ihr Dock zusätzlich mit einer 2,5 Zoll großen Festplatte bestücken. Auch die bereits mit einem DVD-oder Blu-ray-Laufwerk bzw. Blu-ray-Brenner bestückten Versionen sind weiterhin erhältlich.



In jeder Konfiguration bietet das All-in-One-Dock Echo 15+ mit zwei Thunderbolt 2-Schnittstellen umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und hohe Datenraten - und sorgt zugleich für Ordnung. So können Anwender, die über einen Mac- oder Windows-Computer mit Thunderbolt 2 verfügen, sämtliche Geräte über ein einziges Kabel an ein zentrales Hub anschließen. Das Dock verfügt über vier USB 3.0-, zwei 6 Gbps eSATA-, einen FireWire 800- und einen Gigabit Ethernet-Anschluss, der Wake-on-LAN und Netboot unterstützt, sowie über zwei 3,5 mm Audioeingänge und zwei 3,5 mm Audioausgänge. Außerdem können zwei 2,5 Zoll große 6 Gbps SATA-Laufwerke oder eine 2,5 Zoll große Festplatte installiert werden.



Benutzer können zwischen einem 8x DVD±RW oder Blu-ray BD-ROM/8x DVD±RW-Laufwerk (mit Software für OS X) und einem 4x BD-R/8x DVD±RW Blu-ray-Brenner wählen. Ab sofort ist auch ein Modell ohne optisches Laufwerk erhältlich. Es kann dafür zusätzlich mit einer Festplatte im Format von 2,5 Zoll bestückt werden. Dann verfügen User über eine Docking Station mit drei 2,5 Zoll großen Festplatten oder je einer 3,5 und einer 2,5 Zoll großen Festplatte.





Das Thunderbolt-Dock Echo 15+ ohne optisches Laufwerk ist ab sofort zum UVP von 455 Euro im Fachhandel erhältlich.



Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sonnettech.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, Thunderbolt-PCIe-Erweiterungsprodukten sowie Interface-Karten und Media-Lesegeräten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt-Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen Anwendern den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, Interface-Karten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an MacBooks, Laptops sowie am Mac mini und an All-In-One-Computern. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an hochleistungsfähigen, kostengünstigen und zuverlässigen mobilen, Desktop- und Rackmount-Speicherlösungen. Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert Sonnet innovative, preisgekrönte Produkte, mit denen die Leistung sowie die Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert werden. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 949 697 08 1

Jolanda.blum(at)sonnettech.com





PR-Kontakt DACH:

Profil Marketing

Public Relations

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

Fax +49 (0)89 22 13 94

a.weinholz(at)profil-marketing.com



Datum: 21.10.2016 - 02:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1415087

Anzahl Zeichen: 1963

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Andrea Weinholz

Stadt: München

Telefon: +49 (0)89 2424 1695



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung