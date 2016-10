Pydio 7 Launch: Die neueste Pydio-Version schließt die Lücke zu Online-Filesharing-Diensten

Neue Funktionen verbessern die Zusammenarbeit, den Austausch und die Skalierbarkeit: einschließlich Arbeitsbereiche, Gemeinschaftliche Dokumentenbearbeitung, File Gateway und Pydio Booster

(firmenpresse) - Pydio 7, die neueste Version der beliebten Open-Source Unternehmenslösung für Filesharing und Synchronisation ist heute mit zahlreichen neuen Funktionen und Performance-Upgrades freigegeben worden. Ab sofort erhältlich, ist Pydio 7 die erste Unternehmenslösung für Filesharing, die eine echte Open-Source-Alternative zu verbraucherorientierten Online-Diensten bietet.



„Mit diesem neuen Release haben wir die Nutzungskosten eliminiert, die Unternehmen typischerweise aufgrund der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen entstehen. Jetzt kann jeder selbst entscheiden, ob er seine eigenen Informationen besitzen und kontrollieren will.“, sagt Charles du Jeu, CEO/CTO und Mitbegründer von Pydio.



Gemeinschaftliche Bearbeitung von Dokumenten

Durch eine neue Partnerschaft mit Collabora Productivity (dem Cloud-Anbieter von LibreOffice) kombiniert Pydio 7 nun Filesharing, die Bearbeitung von Dokumenten und die Online-Zusammenarbeit. Benutzer können jetzt nicht nur online auf die Dokumente zugreifen, sondern auch als Co-Autoren neue Inhalte erstellen und diese gemeinsam bearbeiten.



File Gateway

Das File Gateway ist Pydios erstes Angebot von Software as a Service (SaaS). Damit wird das Risiko und die Komplexität der Freigabe von Dokumenten für externe Partner beseitigt, indem Freigabe-Links über einen gehosteten Proxy geleitet werden. Das File Gateway ermöglicht es Benutzern, mit Dritten Dokumente zu teilen, ohne die Server-URL preiszugeben und damit die interne Server-Sicherheit zu gefährden.



Arbeitsbereiche

Mit den Arbeitsbereichen können die Benutzer von Pydio 7 Filesharing und Online-Zusammenarbeit bezogen auf Projekte, Teams oder Abteilungen organisieren. Administratoren sind in der Lage Zugang und Zugriff zu verwalten, bestimmte Regeln zu erstellen, und innerhalb eines jeden einzelnen „Arbeitsbereiches“ Ordnerberechtigungen festzulegen, ohne dazu eine neue Pydio-Instanz erstellen zu müssen.



Pydio Booster

Pydio Booster ist eine Add-On-Lösung in Go, der von Google speziell für Server entwickelten performanten Sprache. Die Lösung liefert unmittelbar bedeutende Leistungsverbesserungen für Installationen aller Größenordnungen. Pydio ist nun in der Lage, Aufgaben an diese neue Komponente zu delegieren und somit Gesamtleistung und Skalierbarkeit dramatisch zu verbessern und gleichzeitig eine sichere Kommunikation zu automatisieren.





Enterprise Distribution

Pydio 7 enthält auch bedeutende Verbesserungen der Enterprise Distribution, die auf die voll funktionsfähige Community Edition aufbaut: ein zusätzliches Dashboard und Plugins zur Vereinfachung der Administration, der Sicherheit, der Integration und der Bereitstellung großer Installationen. Die neue Version bringt viele neue Features für dieses zusätzliche Dashboard, auch neue Plugins und ein komplett überarbeitetes LDAP-Plugin, einschließlich einsatzbereiter Vorlagen für die am häufigsten verwendeten Verzeichnisse.







Über Pydio

Pydio ist die weltweit größte Open-Source Unternehmenslösung mit Schwerpunkt auf Filesharing und Synchronisation. Pydio ist ein gründergeführtes Unternehmen. Das Pydio-Projekt bietet einen nachhaltigen Ausgleich zwischen den Interessen der Unternehmenskunden und dem kooperativen Geist der Open-Source Community. Von Cupertino bis Singapur wird Pydio in 25 Ländern verkauft und von führenden Marken wie Nikon, Ion Geophysical und Guitar Center eingesetzt. Pydio wird auch im Bildungswesen und von staatlichen Körperschaften wie Cambridge University (UK) und ADEME (Frankreich) eingesetzt. Derzeit werden mehr als 1 Million Downloads gezählt.

Pydio

Pydio

ABSTRIUM SAS - 160 bis, rue du Temple - 75003 PARIS - FRANCE

USA: +1 312-757-4188

FRANCE: +33 1 76361075

Corinna Rogers

corinna(at)staedelcomms.com

Firma: Pydio

Ansprechpartner: Corinna Rogers

Stadt: Paris

Telefon: +33 1 76361075



Kommentare zur Pressemitteilung