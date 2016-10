neues deutschland: Paralympicssieger Teuber fordert Gleichstellung Behinderter in der

Spitzensportförderung

(ots) - Der fünffache Paralympicssieger Michael Teuber hat

die Bundesregierung aufgefordert, ihre künftige Spitzensportförderung

an die Inklusion von Behindertensportlern in die jeweiligen

Fachverbände der nichtbehinderten Sportler zu koppeln. "Ich finde es

nicht richtig, dass die Inklusion nicht mal als Ziel formuliert

wird", kritisierte der Radsportler den vorgelegten Reformentwurf des

Bundesinnenministeriums gegenüber der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). "Würden Minister

Thomas de Maizière und Kanzlerin Angela Merkel sagen: 'Es muss

Schluss sein mit der Differenzierung, wir wollen eine vollständige

Inklusion, denn nur dann gibt es Fördermittel', dann wäre das sicher

bis Tokio 2020 umsetzbar."



Teuber zufolge sollten die paralympischen Sportarten also nicht

mehr dem Deutschen Behindertensportverband unterstellt sein, sondern

den Sportfachverbänden. Davon verspricht er sich einen besseren

Zugang zu Sportförderstellen bei Bundesbehörden sowie zu Material

beim Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten FES.

"Obwohl ich mehrfacher Paralympicssieger war, bekam ich vor Rio kein

FES-Fahrrad angeboten. Kein aktuelles jedenfalls, sondern irgendeine

alte Gurke. Beim olympischen Radsportverband erhält jeder eine

aktuelle Maschine. In Großbritannien, den Niederlanden oder Italien

haben sie längst einen Riesenschritt zur Gleichstellung gemacht", so

Teuber.







Kommentare zur Pressemitteilung