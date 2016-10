Umzug von Wien nach München

Steht der Umzug von Wien nach München bevor? Dann sollte man folgende Tipps der Umzugsfirma Möbelmobil beachten, um Kostenfallen beim Umzug in die bayerische Metropole zu vermeiden.

Möbelmobil führt regelmäßig Umzüge nach München durch

(firmenpresse) - Die Millionenstadt München ist sehr beliebt und der Wohnraum teuer und sehr knapp, daher sollte man sich vor dem Umzug von Wien nach München über die Mietpreise in der Bayrischen Landeshauptstadt genau informieren. In München werden, ähnlich wie in Wien, die Wohnungen über Immobilienmakler vermietet.



Mietpreise in München



Die Mietpreise in München sind Höher als die Mietpreise in Wien - während der Mietpreis in Wien im 1. Bezirk ca. 20? pro Quadratmeter beträgt, muss man in zentraler Lage Münchens je nach Wohungsgröße mit einer Preisspanne von ca. 20 bis 24? pro Quadratmeter rechnen. Die gute Nachricht ist, dass man beim Umzug nach München die Provision für Makler nicht bezahlen muss. Denn seit Juni 2015 sind in Deutschland die Maklerkosten von dem Vermieter bzw. Auftraggeber zu tragen und nicht mehr vom Mieter bzw. Interessenten. Doch es gibt auch Vermieter, die die Kosten trotzdem versuchen aud den Mieter abzuwälzen, indem sie ihn als Interessenten zum Besteller erklären, indem sie ihn zur Anforderung eines Exposes verpflichten.



Professionelle Umzugsfirma für Umzüge nach München



Für den Umzug von Wien nach München ist es vor allem wichtig, eine professionelle Umzugsfirma zu engagieren, die Erfahrung mit Auslandsumzügen hat. Gibt man in der Suchmascheine "Umzug Wien München" ein, wird man in der Ergebnisliste neben seriösen Umzugsunternehmen auch Billiganbieter finden. Bei denen muss man auch mit Zusatzkosten rechnen. Umzugsfirma Möbelmobil Umzug Wien bietet neben transparenten Kosten auch die nötige Kompetenz für jeden Auslandsumzug, egal ob es um Privatumzug oder Firmenumzug ins Ausland geht. Die rüstigen Möbelpacker aus Wien sind Profis bei Möbelmontage und Möbeldemontage und haben Ortskenntnisse in München genauso wie in Wien. Möbelmobil Umzug Wien sorgt für professioellen Möbeltransport und Ihr Umzugsgut kommt in München schnell und sicher an. Profitieren Sie von unserer Sommeraktion für Auslandsumzüge und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://moebelmobil.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Möbelmobil - Umzug Wien

Leseranfragen:

Breitenfurterstraße 1/1/8, 1120 Wien

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 21.10.2016 - 07:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1415102

Anzahl Zeichen: 2347

Kontakt-Informationen:

Firma: Möbelmobil - Umzug Wien

Ansprechpartner: Ajla Macic

Stadt: Wien

Telefon: +4319203761



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.