Eureka schließt erste Tranche der Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2016 - Eureka Resources Inc. (Eureka oder das Unternehmen) (TSXV: EUK) gibt heute bekannt, dass es die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von 3.500.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit mit einem Gesamterlös von 350.000 $ abgeschlossen wurde (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem halben Aktienkauf-Warrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,15 $.



Im Zuge der ersten Tranche des Angebots konnte Eureka 1.325.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 132.500 $ platzieren. In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche bezahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 4.200 $ in bar (6 % des vermittelten Erlöses) und gab 42.000 Vermittler-Warrants (jeweils ein Vermittler-Warrant) aus, was 6 % der von den Vermittlern platzierten Einheiten entspricht. Jeder Vermittler-Warrant, der eine Laufzeit von 24 Monaten ab Emission hat, berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Eureka-Einheit zu einem Preis von 0,10 $.



Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Aktienkauf-Warrants einschließlich der Vermittler-Warrants unterliegen einer vorzeitigen Fälligskeitsklausel, welcher zufolge die Warrants - sofern sie nicht bereits ausgeübt wurden - 30 Tage, nachdem der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange für einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als 0,35 $ pro Aktie beträgt, verfallen.



Sämtliche im Zuge des Angebots begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltefrist gebunden. Während dieser Frist dürfen die Wertpapiere nicht gehandelt werden. Die Haltefrist für die in der ersten Tranche des Angebots begebenen Wertpapiere läuft am 21. Februar 2017 aus. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt. Das Angebot ist der behördlichen Zustimmung vorbehalten.





Der Erlös aus dem Angebot wird für die Exploration im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Gemini im Westen des Lida Valley im US-Bundesstaat Nevada und die Aufstockung des Betriebskapitals verwendet werden. Gemini befindet sich in Esmeralda County im Süden von Zentral-Nevada und ist rund 40 Kilometer (26 Meilen) von der einzigen produzierenden Lithiummine Nordamerikas bei Silver Peak entfernt. Für das Explorationsprogramm wird ein Budget von rund 400.000 US$ veranschlagt, wobei Eureka hierzu Anteil 50 %, also 200.000 US$, beitragen muss.



Das Unternehmen geht davon aus, dass es die verbleibenden Einheiten der Privatplatzierung über insgesamt 350.000 $ in der nächsten Woche platzieren wird.



Weitere Informationen zu Eureka finden Sie auf der Webseite des Unternehmens, www.eurekaresourcesinc.com, und unter www.sedar.com oder erhalten Sie über Michael Sweatman, President und CEO, oder Bob Ferguson per E-Mail an info(at)eurekaresourcesinc.com oder unter der Rufnummer (604) 449-2273.



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:



Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die eine deutliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der geplanten Finanzierung und Ziele sowie des Geschäfts und der Betriebe des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Anzahl an Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die eine deutliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Solche Faktoren beinhalten unter anderem - jedoch ohne Einschränkung: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; Rechtstreitigkeiten; rechtliche, umweltbezogene und andere juristische, behördliche, politische oder wettbewerbsbezogene Entwicklungen; Verzögerungen oder die Unfähigkeit, Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden zu erhalten; sowie andere Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden. Diese zusätzlichen Risiken werden in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeitrahmen bzw. überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse -, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Die in Vancouver ansässige Eureka fokussiert sich seit seiner Firmengründung in 1981 auf die Exploration und Erschließung seiner Natural Resource-Liegenschaften. Das Vorzeige-Projekt ist dabei das FG-Projekt (früher genannt „Frasergold“), welches sich 100 Kilometer östlich von Williams Lake, BC, befindet.





