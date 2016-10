Glück ist begehbar – Hochwertige Designer-Treppen gewährleisten Sicherheit

Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist es zu spät. Sind wir unachtsam, stolpern wir und verletzen uns unter Umständen schwer. Schürfwunden, Verstauchungen und sogar gebrochene Knochen können die Folge von scheinbar unspektakulären Stürzen im privaten Haushalt sein. „Vorbeugen statt heilen“ lautet die Devise: Ein höheres Maß an Sicherheit zu Hause, gewährleistet durch auf Herz und Nieren geprüfte Einrichtungselemente, lässt uns relaxter wohnen und verbessert unsere Lebensqualität.

Eine Treppe wertet nicht nur das Wohnambiente auf. Sie bietet Sicherheit + Komfort. (Foto: Kenngott)

(firmenpresse) - Vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geprüft und für sicher befunden wurden jüngst die Longlife-Treppen der Firma Kenngott. Als beste Verbindung zwischen den einzelnen Stockwerken bieten sie den Bewohnern einen guten Schutz sowohl in der Aufwärts- als auch in der Abwärtsbewegung: Ihre Trittflächen aus dem innovativen Stufenmaterial Longlife wurden vom IFA nach der Rutschsicherheitsstufe R9 zertifiziert, was bestätigt, dass das Stolper- und Sturzrisiko im Vergleich zu lackierten, glatten Oberflächen hier deutlich reduziert ist. Zudem haben die rutschhemmenden Stufen einen Sicherheitsradius von fünf Millimetern an ihrer Vorderkante, der es noch bequemer macht, die Etagen zu wechseln – und der die Unfallhäufigkeit laut einer aktuellen Studie der Berufsgenossenschaft weiter senkt. Zum Rundum-Sicherheitspaket von Kenngott zählt des Weiteren ein stabiles Treppengeländer mit griffsicherem Handlauf. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat hier ermittelt, dass Handläufe mit elliptischen und runden Querschnitten optimal mit der Hand umgreifbar sind. Ergänzt wird das Paket last but not least durch das LED Beleuchtungsset, das Anfang und Ende der Treppe noch sicherer macht, indem es per Bewegungsmelder die Sicht verbessert. Die kabellosen Stair-Lights besitzen langlebige Lithium-Ionen-Akkus und brauchen keine Elektroinstallation – sie sind im Nu einsatzbereit. Erhältlich ist das innovative Stufenmaterial Longlife übrigens in den Design-Varianten Asteiche, Eiche Barrique, Eiche Trendline, Pinie Nordicline, Schieferline, Esche Alpin und Nussbaum Comfort. Wenn das nicht großes Wohnglück ist! Weitere Informationen dazu gibt es unter www.kenngott.de.





Seit über 120 Jahren ist KENNGOTT Ansprechpartner im Treppenbau.

Die langjährige Erfahrung spiegelt sich in der Qualität der Markenprodukte wieder, wobei die Kundenwünsche konsequent im Mittelpunkt stehen. Das Komplett-Programm umfasst Systemtreppen aus Massivholz, Longlife, Stahl, Edelstahl, Betonwerkstein, Marmor, Granit und Glas - von der Basis bis zur Spitze.

Kenngott-Treppen

