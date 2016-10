Neues Release von M-Files verbessert Suche, Usability und Performance

M-Files 2015.3 bietet facettierte Suche, unterstützt handgeschriebene Unterschriften in der mobilen App und bringt viele Verbesserungen im Detail.

M-Files 2015.3 bietet facettierte Suche zum schnellen Finden von Informationen

(firmenpresse) - Ratingen, 21.10.2016 - M-Files, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Management von Dokumenten und anderen Informationen drastisch verbessern, gibt die Veröffentlichung von M-Files 2015.3 bekannt.

M-Files 2015.3 bietet eine Vielzahl neuer Features für die Suche und Weiterentwicklungen zur Steigerung der Performance, Produktivität und Effizienz. Nutzer können mit dem neuen Release mittels der facettierten Suche sehr einfach Suchanfragen verfeinern. Damit wird die klassische Suche nach Schlagworten ergänzt um die Möglichkeit, mit Filter für die Metadaten die Ergebnismenge weiter einzuschränken. Zudem können nun Suchanfragen über mehrere M-Files Vaults durchgeführt werden. Darüber hinaus verfügt die neueste Version von M-Files über zahlreiche Weiterentwicklungen für die Konfigurierbarkeit von Metadatenformularen sowie Verbesserungen in der Usability.



Mit M-Files 2015.3 können über die M-Files-App für iOS und Android handgeschriebene Signaturen zu PDF-Formularen hinzugefügt werden. Das Hinzufügen und Anzeigen von Anmerkungen sowie die Rotstiftfunktion wird in der iOS-Version der App nun ebenfalls unterstützt und bietet damit eine effiziente und visuelle Möglichkeit, in Dokumenten mit mehreren Autoren zu kommentieren und Input bereitzustellen, während das Originaldokument intakt bleibt.



Weitere neue Features und Fähigkeiten von M-Files 2015.3 beinhalten unter anderem:



- Integration von DocuSign, einem führenden Anbieter elektronischer Signaturen

- Support für Microsoft SQL Server 2016 und Windows Server 2016

- Bis zu 50 Prozent Performancesteigerung bei Objekt-Operationen

- Send-and-Save-Feature im Outlook Plug-In



"Für die Version 2015.3 von M-Files haben wir uns sehr stark an den Wünschen der End-User orientiert. Das neue Release wurde entwickelt, um unseren Kunden ein noch schnelleres und intuitiveres Erlebnis auf mobilen Endgeräten, in der Cloud und On-Premise zu ermöglichen", sagt Mika Javanainen, Senior Director of Product Management bei M-Files. "Mit Weiterentwicklungen in der Suchgeschwindigkeit, Automatisierung und Bearbeitung von mobilem Content, setzt die neueste Version von M-Files unsere Tradition als Innovationsführer fort und wird gleichzeitig den komplexen und anspruchsvollen Anforderungen für das Information Management unserer Kunden gerecht."





Eine vollständige Liste der neuen Features und Fähigkeiten von M-Files 2015.3 finden Sie hier:

https://www.m-files.com/de/tips-guides-brochures-data-sheets



Auf der Website finden Sie auch eine Guided Tour für das Produkt:

https://www.m-files.com/de/tour







M-Files, gegründet 1989 in Finnland, ist ein führender Anbieter von Enterprise Information Management (EIM), Enterprise Content Management (ECM) und Document Management Systems (DMS).

Die Lösungen von M-Files helfen Unternehmen, Informationssilos aufzulösen, ihren Mitarbeitern einen einfacheren Zugang zu Informationen bereitzustellen, Prozesse effizienter zu gestalten und Compliance sicherzustellen. M-Files EIM basiert auf dem revolutionären Ansatz, das "Was" bei der Speicherung von Dokumenten in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt sich auf das "Wo" zu konzentrieren. Mit modernster Suchtechnologie, automatischer Klassifizierung und maschinellem Lernen ermöglicht M-Files eine intelligente Organisation von Informationen nach ihrem Wert.

Tausende von Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit wie beispielsweise Elektra, OMV, NBC Universal und SAS nutzen täglich M-Files EIM erfolgreich, um ihre Produktivität zu erhöhen und um die Qualität und Einhaltung von regulatorischen oder gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Neben vielen Niederlassungen in Skandinavien, Westeuropa und Nordamerika verfügt M-Files über ein weltweites Netzwerk von mehr als 450 erfahrenen Partnern.

M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.de .



