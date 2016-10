Goldene Zeit des Ruhestands - Umfrage: Das Gros der bundesdeutschen Rentner und Pensionisten ist mit seinem Leben sehr zufrieden - obwohl viele gesundheitlich oder finanziell eingeschränkt sind

(ots) - Den meisten deutschen Rentnern und Pensionisten

geht es gut. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des

Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber". Zwar ist fast jeder Zweite

(47,1 Prozent) der befragten Ruheständler laut eigener Aussage

körperlich und gesundheitlich deutlich eingeschränkt und mehr als

jeder Dritte (36,4 Prozent) kann sich viele gewohnte Dinge und

Aktivitäten finanziell nicht mehr leisten, seit er in Rente

beziehungsweise im Ruhestand ist. Trotzdem bezeichnet sich das Gros

(78,7 Prozent) als sehr zufrieden mit seinem Rentner- oder

Pensionisten-Leben. 61,0 Prozent empfinden es sogar viel besser, als

sie es sich früher vorgestellt haben. Quelle: Eine repräsentative

Umfrage des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber", durchgeführt von

der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1934 Frauen und Männern ab 14

Jahren, darunter 503 Personen, die in Rente oder Pension sind. Dieser

Text ist nur mit Quellenangabe "Senioren Ratgeber" zur

Veröffentlichung frei. Die Inhalte weiterführender Links, auf die in

dieser Pressemitteilung verwiesen wird, unterliegen dem Copyright des

jeweiligen Anbieters der verlinkten Seite-







