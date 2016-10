rbb exklusiv: Haseloff fordert neues Aufbauprogramm Ost

(ots) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff

(CDU) fordert ein neues Aufbauprogramm für die ostdeutschen

Bundesländer. Haseloff sagte am Freitag im RBB-Inforadio, die

ostdeutschen Bundesländer hätten in den vergangenen zweieinhalb

Jahrzehnten aufgeholt. Es gelänge aber nicht, die Schere komplett zu

schließen.



"Die Instrumente, die wir haben, sind alle erprobt, aber reichen

definitiv nicht aus, um in den nächsten 10 oder 20 Jahren den

Lückenschluss hinzukriegen. Wir brauchen noch mal ein

Struktur-Aufbauprogramm Ost, das über die bisherigen Instrumente

hinausgeht. Da gibt es noch kein Patentrezept, aber wir sind auch im

Kreise der Ministerpräsidenten einig, dass da in den nächsten 10

Jahren noch was kommen muss."



Haseloff widersprach der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris

Gleicke (SPD), die Rechtsextremismus in Ostdeutschland als Gefahr für

die Wirtschaft bezeichnet hatte. "Rechtsradikalismus ist ein

gesamtdeutsches Problem."



Außerdem habe der überwiegende Teil der arbeitenden Bevölkerung in

Ostdeutschland schon mal den Zusammenbruch eines Systems durchlitten.

"Wenn man so etwas mal erlebt hat, ist man sehr vorsichtig, was

globale oder nationale Veränderungen anbelangt. Das ist keine

Entschuldigung, aber zumindest ein Erklärungsversuch. Wir müssen in

den ostdeutschen Bundesländern mit anderen Kommunikationsstrategien

arbeiten als in Westdeutschland, wo es nach 1945 einen sukzessiven

Aufbau gab und keine Brüche, die wir hier im Osten erlebt haben. Ich

war mal Arbeitsamtdirektor. 80 Prozent aller Erwerbspersonen hatten

eine Arbeitsamtsakte, mussten sich völlig neu orientieren. Das kennt

der Westen überhaupt nicht. Deswegen sollte man sich dort etwas

zurückhalten, wenn es darum geht, über uns den Stab zu brechen. Wir

wissen, worauf es ankommt. Alle 16 Bundesländer müssen an einem



Strang ziehen."







