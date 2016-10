Alter? Alles Kopfsache!

Interaktive Demografie-Ausstellung "EY ALTER - Du kannst dich mal kennenlernen" ab heute im Mercedes-Benz Museum (AUDIO)

(ots) -

Anmoderation:



"Über das Alter redet man nicht", sagt man. Doch genau das macht

das Mercedes-Benz Museum mit der heute (21.10.) beginnenden neuen

Sonderausstellung "EY ALTER - Du kannst dich mal kennenlernen". Die

Ausstellung beschäftigt sich mit den positiven Aspekten des

demografischen Wandels und gibt frische Impulse für Alter, Alltag und

Arbeitswelt. Und obwohl bei "EY ALTER" erstmals überhaupt keine

Fahrzeuge zu sehen sind, passt das Thema perfekt zum Automobilmuseum

am Neckarpark, sagt Projektleiterin Sylvia Hütte-Ritterbusch:



O-Ton Sylvia Hütte-Ritterbusch



Die Botschaft dieser Ausstellung ist, dass es die Mischung macht

und dass Demografie per se kein Problem ist sondern Realität. Also

die kann man auch nicht weg reden. Und die Lösung dieses

Demografie-Themas funktioniert ja auch nur in der Gemeinschaft. Und

der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die Generationen sich finden und

gemeinsam die Stärken kombinieren. Autos werden von Menschen für

Menschen gemacht, und ohne die Menschen gäbe es auch keine Autos.

Also von daher passt die Ausstellung perfekt hier rein. (0:28)



"EY ALTER" setzt dabei vor allem auf Selbsterfahrung. Sich

ausprobieren, sein Alter neu definieren, Überraschendes über

altersspezifische Stärken erfahren - an zwanzig verschiedenen

Mitmachstationen können die Besucher ihre Urteile über die Stärken

und Herausforderungen verschiedener Altersstufen neu überdenken. Eine

Ausstellung, die also in erster Linie viel Spaß machen und

Erkenntnisse durch eigene Erlebnisse vermitteln soll, so Prof. Sven

Voelpel, Demografie-Experte und verantwortlich für das

wissenschaftliche Konzept der Ausstellung:



O-Ton Prof. Sven Voelpel



Der Spaß ist eigentlich das Allerwichtigste. Denn Spaß und Neugier

ist ja das, was einen eigentlich noch jung hält. Und das zeigt sich



auch in der Ausstellung. Das Konzept ist ja "der Mensch im

Mittelpunkt". Wir wollen ja, dass die Besucher hier durchgehen und

tatsächlich ihre Einstellung verändern. "Alter ist Kopfsache" und

deshalb ist die Ausstellung so wichtig. Denn wenn man reingeht und im

Kopf alt ist, dann ist danach wirklich aufgefallen, dass die Leute

sagen, Mensch mir ist ein Licht aufgegangen, jetzt fühle ich mich

wirklich jünger. Das heißt, es gibt da tatsächlich eine

Einstellungsänderung. Und durch diese Einstellungsänderung gibt es

auch eine Verhaltensänderung. Man wird also nicht nur mental jünger

sondern physisch jünger und natürlich auch emotional jünger. (0:38)



Zentrales Objekt der Sonderausstellung ist das Großmodell eines

Kopfes, an dem die Besucher nachvollziehen können, wie sich der

menschliche Körper mit dem Alterungsprozess verändert. In den

weiteren Themenbereichen geht es darum, was unser Denken über Alt und

Jung bestimmt, wie facettenreich das persönliche Alter ist, welche

Kompetenzen wir mitbringen und was dies für unseren Alltag sowie die

Arbeitswelt bedeutet. Ein Konzept, das Sternekoch Vincent Klink voll

überzeugt. Ohne das perfekte Zusammenspiel von Jung und Alt wäre der

Erfolg seines Sternerestaurants Wielandshöhe nicht denkbar, so der

67-Jährige:



O-Ton Vincent Klink



Ich habe halt das tägliche Problem: Wir müssen mit der Konkurrenz

mithalten, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Und dann bin

ich ja praktisch der Dorfälteste in der Firma. Ich habe noch 25 junge

Leute um mich, und das Wichtigste ist, zu erkennen, was für

Fähigkeiten haben die und welche habe ich. Und das schmeißen wir in

einen Topf - und da kommt eigentlich was Tolles raus. Vielleicht

funktioniert das nicht in jedem Beruf, aber jedenfalls in der Küche

ist die Mischung von Jung und Alt eine ideale Angelegenheit. (0:30)



In Bremen feierte die Ausstellung auf Initiative des dortigen

Mercedes-Benz Werks ihr Debüt und kam beim Publikum richtig gut an.

Dieser Erfolg wird sich jetzt in Stuttgart fortsetzen, davon ist Timo

Bracht überzeugt. Der 41-Jährige ist seit 23 Jahren in der

Triathlon-Weltspitze zu Hause und erfährt Wettkampf für Wettkampf,

wie junge Athleten von erfahrenen Haudegen profitieren können - und

umgekehrt:



O-Ton Timo Bracht



Es gibt schon so eine gewisse Wertschätzung und es ist schon so,

dass man so alt ist wie man sich fühlt. Gleichwohl geht es um

Erfolge, Ergebnisse und um Zeiten. Aber mittlerweile merke ich auch,

dass ich sehr geschätzt werde für meine Einstellung und die

Leidenschaft, wie ich den Sport betreibe. Auch die Motive, warum ich

den Sport mache, dass es auch um Dinge geht wie Kämpfen, sich

überwinden, neue Herausforderungen anzunehmen. Und dadurch inspiriere

ich auch andere, gerade im Amateurbereich. (0:35)



Abmoderation:



"EY ALTER" - die Sonderausstellung im Mercedes-Benz Museum

Stuttgart zeigt auf, wie Jung und Alt gemeinsam voneinander

profitieren können. Die Ausstellung, die noch bis zum 30. Juni zu

sehen sein wird, beschäftigt sich mit den Chancen des demografischen

Wandels und gibt neue Impulse für Alter, Alltag und Arbeitswelt.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

Mercedes-Benz Museum, Friederike Valet, 0711 17 49606

all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0



Original-Content von: Mercedes Benz Museum, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mercedes Benz Museum mercedes-sonderausstellung-ey-alter-feature.mp3

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 09:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1415147

Anzahl Zeichen: 5979

Kontakt-Informationen:

Firma: Mercedes Benz Museum mercedes-sonderausstellung-ey-alter-feature.mp3

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung