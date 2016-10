Besenstrich für Betonfertigteile

NOEplast Strukturmatrize?Sydney? rutschhemmend R 12 nach DIN 51130

(PresseBox) - Das Gemeindezentrum ?Dorpshuis Heerde? der nieder-ländischen Gemeinde Heerde bringt nicht nur die Be-wohner zusammen, sondern auch zwei Straßen. Durch das Gebäude führt ein Weg, der beide miteinander verbindet. Dementsprechend zentral ist seine Bedeutung. Um ihn ansprechend und sicher zu gestalten, entschieden sich die Verantwortlichen dafür ihn mit Hilfe der NOEplast Strukturmatrize ?Sydney? rutschsicher anzulegen.

Die niederländische Gemeinde Heerde liegt ungefähr eineinhalb Autostunden östlich von Amsterdam und beherbergt 11.200 Einwohner. Das hier entstandene multifunktionale Gemeindezentrum ?Dorpshuis Heerde? lädt durch seine offene und ansprechende Architektur zum Verweilen ein. Mit seiner Planung war die Architek-tengruppe DAT aus Tilburg beauftragt. Sie entwarf ein multifunktionales Gebäude mit Bibliothek, Theater, Büros und vielem mehr. Sein Erscheinungsbild erinnert an einen Pavillon. Große Fensterflächen an den Wänden und im Dach sowie helle Materialien an Böden, Wänden und Decken verleihen dem Innenraum einen leichten und hellen Charakter. Die Außenwände sind mit Mauer-steinen, die in unterschiedlichen hellen Farbnuancen gehalten sind, gestaltet. Sie bilden einen schönen Kon-trast zum Grün der Umgebung und den in Rot gehalte-nen Parkplätzen.

Wege, die verbinden

Das Gebäude befindet sich zwischen zwei Straßen. Diese sind durch einen Weg verbunden, der mitten durch das Gebäude führt. Dementsprechend zentral ist seine Be-deutung. Hier treffen alle Funktionen des Gebäudes zusammen und er ist ein beliebter Aufenthaltsbereich. Der Fu߬weg ist aus Betonfertigteilelementen hergestellt.

Um ihre Rutschfestigkeit zu gewährleisten, erhielt die Oberfläche die Struktur des klassischen Besenstrichs. Diese Bearbeitungsmethode stammt aus dem Ortbeton-bereich. Dabei wird zunächst eine relativ glatte Beton-platte hergestellt, in deren Oberfläche anschließend mit Hilfe eines (Metall-)Besens feine Rillen eingebracht wer-den. Ein Verfahren, bei dem sehr viel Sorgfalt notwendig ist, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Sichtflä-che zu erzielen.



Einfache Alternative

Wesentlich einfacher war es, diese Fertigteilplatten mit Hilfe von Strukturmatrizen des Herstellers NOE herzu-stellen. Sie werden unter dem Markennamen NOEplast vertrieben. Zum Betonieren müssen sie lediglich so in der Schalung fixiert werden, dass sie nicht verrutschen können. Anschließend wird der Beton eingefüllt. Sobald er ausgehärtet ist, kann das Fertigteil aus der Form genommen werden und die gewünschte Struktur wird sichtbar.

Beim Gemeindehaus ?Dorpshuis Heerde? entschieden sich die Verantwort¬lichen für die NOEplast Strukturma-trize ?Sydney?. Sie gibt die Oberflächenbeschaffenheit eines mit Besenstrich behandelten Betons per¬fekt wie-der und entspricht einer Rutschhemmung nach DIN 51130 R 12. Um die Platten vor Verschmutzung zu schützen, wurden sie zusätzlich mit einem wasserabwei-senden Präparat behandelt. So ist gewährleistet, dass sie ihr schönes Erscheinungsbild lange beibehalten.

NOEplast Strukturmatrizen

Neben der Struktur Sydney bietet NOE-Schaltechnik über hundert weitere Standarddesigns an. Sie werden hauptsächlich dazu verwendet Wandflächen aufzuwer-ten. Beispielsweise kann mit Hilfe von NOEplast die Struktur von Holz, Mauerwerk oder Naturstein im Beton nachempfunden werden. Auch völlig freie Motive bis hin zu Ornamenten mit orientalischem Flair sind erhältlich. Darüber hinaus bietet der Hersteller die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen. Meist sind hierzu lediglich entsprechende CAD-Zeichnungen erforderlich. Alle NOEplast-Matrizen eignen sich für den Einsatz auf der Baustelle und im Fertigteilwerk. Dabei können sie bis zu 100-mal wiederverwendet werden.

Angenehmer Aufenthalt

Das ?Dorpshuis Heerde? ist ein beliebter Treffpunkt in der Gemeinde. Die Planer haben mit einer ansprechen-den Gebäudekonzeption, einer gelungenen Materialwahl und einer guten Bauausführung ein Gebäude mit angenehmer Atmosphäre geschaffen. Ein gelungenes Beispiel guter Architektur.

Einzigartige NOE Dienstleistung

Als einziger Hersteller bietet NOE Betonschalungen und Strukturmatrizen aus einer Hand an und verfügt über einen besonderen Montageservice. Auf Wunsch sind die NOEplast Strukturmatrizen bereits ab Werk auf Beton-schalungen oder Trägerplatten vormontiert lieferbar. Damit liefert NOE die Strukturmatrizen einsatzfertig aus. Diese Dienstleistung bietet vor allem auf Ortbetonbau-stellen eine enorme Arbeitserleichterung. Zudem gibt sie den ausführenden Bauunternehmen die Sicherheit, dass das Ergebnis so ausfällt, wie es der Bauherr fordert. Auf Anfrage übernimmt NOE auch die Einsatz- und Taktplanung.





NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016

Sprache: Deutsch

News-ID 1415152

Anzahl Zeichen: 4916

Kontakt-Informationen:

Firma: NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Stadt: Süssen





