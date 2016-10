"Erste Hilfe" auf dem Weg zum Doktor: Hochschulperle divers geht an Kölner Promotionsprojekt

(ots) - An der Universität zu Köln geben junge

Akademiker ihre Erfahrungen mit der Promotion an andere Studierende

weiter. Dabei richtet sich das Angebot an junge Menschen aus einem

nicht-akademischen Elternhaus. Der Stifterverband zeichnet den Verein

"Erste Generation Promotion e.V." mit seiner Hochschulperle divers

des Monats Oktober aus.



Aus schwierigen Erfahrungen lernt man - aber andere müssen ja

nicht die Gleichen machen: Promovierende der Universität zu Köln, die

selbst als erste in der Familie studiert haben, haben deshalb den

Verein "Erste Generation Promotion e.V." gegründet. Der Verein

unterstützt Studierende, die in der ersten Generation eine

akademische Ausbildung erhalten, auf ihrem Weg zur sowie bei der

Promotion. Dabei erhalten sie Zugang zu einer individuellen Betreuung

und Beratung sowie die Möglichkeit zum Austausch mit anderen

Promovierenden und Post-Docs. Darüber hinaus wurde ein

Mentoring-Programm für die Zielgruppe aufgebaut. Der Stifterverband

verleiht dem Verein "Erste Generation Promotion e.V." die

Hochschulperle divers des Monats Oktober.



"Der Verein bietet einen überzeugenden Ansatz auf dem Weg zu mehr

Chancengleichheit in einem Bildungssystem, das nach wie vor stark

selektiv ist. Vor allem im Bereich 'Promotion' schließt das Projekt

eine Marktlücke", begründet die Jury des Stifterverbandes die

Entscheidung.



Das Projekt ist eine Initiative von Promovierenden der Universität

zu Köln. Die Vereinsarbeit ist ehrenamtlich und gemeinnützig. Die

Doktoranden geben ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit der

Universität und dem Wissenschaftsbetrieb weiter. Studierende und

Promovierende aus nicht-akademischen Elternhäusern können sich

jederzeit an den Verein wenden.



Weitere Informationen: www.egp-verein.de



Was ist eine 'Hochschulperle divers'?





Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in

einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie

jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,

können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Der

Stifterverband stellt jeden Monat eine Hochschulperle vor. Seit

Beginn 2016 geht es um Projekte, welche die zunehmende Vielfalt an

Hochschulen adressieren, sie fördern, die damit verbundenen

Potenziale deutlich werden lassen und zur Wertschätzung von

Diversität beitragen. Seitdem heißt die Auszeichnung "Hochschulperle

divers". Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr die "Hochschulperle

des Jahres" gewählt.



Mehr Info: www.hochschulperle.de/divers







