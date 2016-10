Verwöhnen, genießen, aktiv sein – vier weihnachtliche Geschenkideen & Adventspunsch aus dem Reformhaus®



(firmenpresse) - Verwöhnen, genießen, aktiv sein – vier weihnachtliche Geschenkideen & Adventspunsch aus dem Reformhaus®



20. Oktober 2016 – Von Naturkosmetik bis zum speziellen Turnbeutel reicht die Palette der Geschenkideen, die Reformhaus® für den weihnachtlichen Gabentisch empfiehlt. Das Sportpaket enthält alles, was man für die Teilnahme am Bewegungsprogramm „Reformhaus® activate your life“ braucht, mit dem das Fachgeschäft für ganzheitliche Gesundheit die Deutschen sanft auf Trab bringen will – nicht nur an den Festtagen. Schirmherr ist Prof. Dr. Froböse von der Sporthochschule Köln. Auf die Fitness-Aktivitäten können Wellness und Entspannung folgen mit Duschschaum, Körperlotion, Gesichtspflege und Adventspunsch. Auf aktive und entspannte Weihnachten!



Geschenktipp 1: BEAUTY

Wellness doppelt genießen: Geschenkset Schaumdusche und Bodylotion von ARYA LAYA

Entspannung pur im attraktiven Geschenkset: Die ARYA LAYA Wellness Schaumdusche und Bodylotion in den drei Sorten Granatapfel, Aloe Vera oder Rose. Alle drei verwöhnen mit kostbaren Frucht- und Blütenextrakten und 100 Prozent natürlichem Duft. Wertvolle Pflanzenöle spenden der Haut Feuchtigkeit, schenken ihr ein belebendes, erfrischendes Gefühl und wirken festigend. Die Wellness-Schaumduschen und Bodylotions ergänzen sich wunderbar zu einer natürlichen, duftenden Verwöhn-Hautpflege.



Das Geschenkset mit 200 ml Wellness-Schaumdusche und 100 ml Bodylotion ist in weihnachtlicher Verpackung in allen teilnehmenden Reformhäusern für 15,95 € (UVP) erhältlich. www.arya-laya.de





Geschenktipp 2: BEAUTY

Alsiroyal Jambú Serum - Cremen statt spritzen

Das Alsiroyal Spezialserum gegen Mimikfältchen enthält Spilanthol aus Jambú-Extrakt. Wirksam, sicher und absolut natürlich im Ergebnis mildert es Fältchen an Stirn, Augen und Mund. Für entspannte Gesichtszüge, ein glatteres Hautbild und eine jugendliche Ausstrahlung. Fünf verschiedene Hyaluron-Arten verstärken den glättenden Effekt. Alsiroyal Jambú Serum wurde zertifiziert mit dem neuform Qualitätszeichen und dem Natrue-Siegel. Die 30 ml Packung ist in allen teilnehmenden Reformhäusern für 22,90 € (UVP) erhältlich.





Geschenktipp 3: GENUSS

Rabenhorst Heißer Rabe und Heißer Apfel Ingwer

Gönnen Sie sich an kalten Tagen einen herrlich wohltuenden, alkoholfreien Punsch aus dem Hause Rabenhorst. Der fruchtige „Heiße Rabe“ enthält neben Äpfeln, Holunder, Trauben, Acerola, Zitronen und Holunderblüten viel natürliches Vitamin C. Mit Gewürzen fein abgestimmt und mit Honig gesüßt, ist er das perfekte Getränk für die kältere Jahreszeit. Der neue „Heiße Apfel-Ingwer“ ist eine genussreiche Kombination aus Apfel, Trauben-, Ingwer- und Zitronensaft. Mit Lindenblütenhonig verfeinert, erwärmt der wohltuende Punsch die frostigen Tage.

Die Zutaten beider Säfte sind aus kontrolliert biologischem Anbau.

Rabenhorst Heißer Apfel-Ingwer, 700 ml, 3,49 € (UVP)

Rabenhorst Heißer Rabe, 700 ml, 3,49 € (UVP)



Geschenktipp 4: ACTIVATE

Alles drin fürs Fitness-Studio daheim: „Reformhaus® activate your life“-Turnbeutel

Die kleinen Pausen im Alltag für Bewegung und für den Muskelaufbau nutzen! Der praktische Turnbeutel mit Kleingeräten des Spezialisten Artzt, den Reformhaus® für sein Bewegungsprogramm „activate your life“ ausgewählt hat, enthält alles, was man dafür braucht. Nach dem Festtagsmenü kann man beispielsweise schnell ein paar Kraftübungen mit dem Trainingsband machen oder eine kurze Mobilisationsübung mit dem Massageball gegen Rückenverspannungen einlegen. Der gesamte Organismus dankt jede Art des Trainings mit vermehrter Ausschüttung von Glückshormonen, einer erhöhten Stoffwechselaktivität und einem besseren Körpergefühl. Der „Reformhaus® activate your life“-Turnbeutel mit Übungsband, Rubberband, Übungsrolle, Massageball-Set und einer 32-seitigen Broschüre mit zehn einfachen Basisübungen inklusive Ernährungs- und Beautytipps ist zum Preis von 64,75 € (UVP) in allen teilnehmenden Reformhäusern vorrätig.







Reformhaus® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Reformhaus eG und wird ausschließlich von den angeschlossenen Fach-Einzelhändlern (Reformhäuser) des Verbundes genutzt. In Deutschland gibt es rund 1176 Reformhäuser, in Österreich sind es rund 85 Absatzstellen. www.reformhaus.de

Kommentare zur Pressemitteilung