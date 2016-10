Neuerscheinung: Bassam Tibi: "Europa ohne Identität?"

(firmenpresse) - Bassam Tibis Buch "Europa ohne Identität" ist ein Klassiker in der Debatte um Einwanderung, Werte und Leitkultur - und es ist heute vielleicht so aktuell wie nie. Aktualisiert und erweitert um eine über hundert Seiten umfassende Einführung, die Tibis Warnungen in den aktuellen Kontext von Migration und Flüchtlingskrise einbettet, ist "Europa ohne Identität" endlich wieder zugänglich. Wer verstehen will, wie die Zuwanderung aus dem islamischen Raum Europa verändert und welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um eine erfolgreiche Integration muslimischer Migranten zu erreichen, für den gehört Bassam Tibis Werk zur Pflichtlektüre.



Bassam Tibi

Europa ohne Identität?

Europäisierung oder Islamisierung

522 Seiten, Paperback. 2016. 19,90€

ISBN 978-3-8382-1001-8



Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ibidemverlag.de/Sachbuch/Europa-ohne-Identitaet--Europaeisierung-oder-Islamisierung.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der ibidem-Verlag ist ein Fachbuchverlag für Wissenschaftsliteratur mit Standorten in Stuttgart und Hannover. Mit mehr als 1.900 lieferbaren Titeln im Programm bietet das 1997 gegründete Verlagshaus wissenschaftlich anspruchsvolle Analysen vor allem aus den Bereichen Medien-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ibidem-Verlag

PresseKontakt / Agentur:

ibidem-Verlag

- Presse -

Leuschnerstr. 40

30457 Hannover

Tel.: 0511 / 2622200

presse(at)ibidem-verlag.de



Datum: 21.10.2016 - 10:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1415159

Anzahl Zeichen: 893

Kontakt-Informationen:

Firma: ibidem-Verlag

Ansprechpartner: Jan Hühnerberg

Stadt: Hannover

Telefon: 0511 / 2622200



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung