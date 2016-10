95 Prozent der Arbeitgeber würden Jobware weiterempfehlen

Jobware punktet im JOBBOERSENCHECK

(PresseBox) - Doppelsieg im JOBBOERSENCHECK 2016: Personaler bewerten Jobware als die beste Generalisten-Jobbörse (Big-Cluster > 200 Bewertungen). Und auch Stellenportal-Nutzer sind überzeugt: Jobware wird als die beste Generalisten-Jobbörse 2016 (im Small-Cluster < 100 Bewertungen) wahrgenommen.

95 Prozent der Arbeitgeber (579 Bewertungen) würden Jobware sofort weiterempfehlen. Damit führt Jobware das Big-Cluster der Generlisten-Portale an - gefolgt von Stepstone (Platz 2) und Stellenanzeigen.de (Platz 3). Und auch bei Bewerbern punktet der Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte: 85 Prozent würden Jobware demnach weiterempfehlen. Jobware platziert sich vor Stellenonline.de (Platz 2) und Stellenmarkt.de (Platz 3) im Small-Cluster.

Die hohen Zufriedenheitswerte für Jobware wurden überdies auf der Fachmesse "Zukunft Personal" bestätigt. Jobware wurde mit "Sehr gut" in "Deutschlands Beste Jobportale 2016" - einem Wettbewerb von ICR und JOBBOERSENCHECK - ausgezeichnet. Dr. Ulrich Rust, Jobware Vertriebsleiter, und Christian Flesch, Jobware Marketingleiter, nahmen den renommierten Award in Empfang.

16.548 Bewerber- und 8.282 Arbeitgeberbewertungen lagen beiden Wettbewerben zugrunde. "Die technologische Weiterentwicklung unseres Stellenmarktes sowie unsere Investition in einen hervorragenden Kundenservice sind in diesem wichtigen Leistungsvergleich sichtbar geworden. Viele unserer Kunden gehen eine Vertragsverlängerung ein - und liegen damit genau richtig", erklärte Dr. Ulrich Rust.



Jobware ist der Online-Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte, die mit anspruchsvollen Unternehmen in Kontakt treten möchten. Personaler schalten ihre Stellenanzeigen beim Qualitätsprimus. Mit Bestnoten in aktuellen Tests und mehr als 2,5 Millionen Seitenbesuchen im Monat ist Jobware einer der führenden Stellenmärkte in Deutschland. www.jobware.de/Ueber-Jobware

Maximales Zielgruppenmanagement: Als Tochterunternehmen der Medien Union ist Jobware der Partner der Verlage. Jobware-Kunden profitieren von der zusätzlichen, kostenlosen Ausspielung ihrer Stellenanzeigen auf den Plattformen, die für ihre Zielgruppe relevant sind. Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, VDI nachrichten, Heise, Vogel Medien, Bundesingenieurkammer und mehr als 400 weitere Partner garantieren eine hohe Reichweite unter den passenden Kandidaten. www.jobware.de/zgk



Stellenmärkte im gewünschten "Look & Feel": Jobware ? 1996 als Internet-Start-up in Paderborn gegründet ? gilt heute mit 180 Mitarbeitern als gefragter Stellenmarkt-Dienstleister. Mehr als 30 Verlage nutzen Jobware-Technologien. Überdies betreibt Jobware mehr als 400 Partner-Stellenmärkte, für die monatlich eine fünfstellige Zahl an Stellenanzeigen aufbereitet wird. www.jobware.de/verlagsdienstleistungen

Recruiting-Erfolg in schwierigen Märkten: Die Jobware-Personalberatung unterstützt die Personalsuche dort, wo gängige Recruiting-Instrumente versagen. Auf Grundlage des exklusiven Zugangs zum Jobware-Kandidatennetzwerk wird jenes erstklassige Personal erreicht, das nicht aktiv in Stellenbörsen suchen muss. www.jobware.de/personalberatung





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Jobware ist der Online-Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte, die mit anspruchsvollen Unternehmen in Kontakt treten möchten. Personaler schalten ihre Stellenanzeigen beim Qualitätsprimus. Mit Bestnoten in aktuellen Tests und mehr als 2,5 Millionen Seitenbesuchen im Monat ist Jobware einer der führenden Stellenmärkte in Deutschland. www.jobware.de/Ueber-Jobware

Maximales Zielgruppenmanagement: Als Tochterunternehmen der Medien Union ist Jobware der Partner der Verlage. Jobware-Kunden profitieren von der zusätzlichen, kostenlosen Ausspielung ihrer Stellenanzeigen auf den Plattformen, die für ihre Zielgruppe relevant sind. Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, VDI nachrichten, Heise, Vogel Medien, Bundesingenieurkammer und mehr als 400 weitere Partner garantieren eine hohe Reichweite unter den passenden Kandidaten. www.jobware.de/zgk

Stellenmärkte im gewünschten "Look & Feel": Jobware ? 1996 als Internet-Start-up in Paderborn gegründet ? gilt heute mit 180 Mitarbeitern als gefragter Stellenmarkt-Dienstleister. Mehr als 30 Verlage nutzen Jobware-Technologien. Überdies betreibt Jobware mehr als 400 Partner-Stellenmärkte, für die monatlich eine fünfstellige Zahl an Stellenanzeigen aufbereitet wird. www.jobware.de/verlagsdienstleistungen

Recruiting-Erfolg in schwierigen Märkten: Die Jobware-Personalberatung unterstützt die Personalsuche dort, wo gängige Recruiting-Instrumente versagen. Auf Grundlage des exklusiven Zugangs zum Jobware-Kandidatennetzwerk wird jenes erstklassige Personal erreicht, das nicht aktiv in Stellenbörsen suchen muss. www.jobware.de/personalberatung





Dies ist eine Pressemitteilung von

Jobware Online-Service GmbH

Datum: 21.10.2016 - 09:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1415161

Anzahl Zeichen: 3269

Kontakt-Informationen:

Firma: Jobware Online-Service GmbH

Stadt: Paderborn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung