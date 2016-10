Max Eberl und Horst Heldt am Sonntag bei "Sky90"

(ots) - Zum Abschluss des 8. Bundesliga-Spieltags

dürfen sich die Zuschauer auf eine interessante Runde bei "Sky90 -

die KIA Fußballdebatte" freuen. Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt

um 19.30 Uhr Max Eberl im Studio. Der Sportdirektor von Borussia

Mönchengladbach tritt mit seiner Mannschaft am Samstagabend beim FC

Bayern an.



Außerdem ist Horst Heldt zu Gast, der im Sommer Christian Heidel

als Sportvorstand des FC Schalke weichen musste. Zuletzt war er beim

HSV als Nachfolger von Peter Knäbel im Gespräch.



Komplettiert wird die Runde von Marco Fenske, Sportchef des

RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), und Heiko Ostendorp, der für

Sport Bild über Borussia Mönchengladbach, den BVB und die

Nationalmannschaft berichtet.



"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr

direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem FC

Schalke 04 und dem 1. FSV Mainz 05 (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD.







