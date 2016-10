Aufstiegskongress 2016:Über 900 Besucher beim Fachkongress der Fitness- und Gesundheitsbranche

(ots) - Am 7. und 8. Oktober 2016 fand der 10.

Aufstiegskongress unter dem Motto "Life is movement" im m:con

Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. Der Fachkongress der

Fitness- und Gesundheitsbranche, der von der Deutschen Hochschule für

Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), der BSA-Akademie sowie

der BSA-Zert veranstaltet wurde, glänzte mit hochkarätigen Referenten

und topaktuellen Vorträgen.



Die 10. Auflage des Aufstiegskongresses konnte seine Teilnehmer

wieder mit einer umfangreichen Programmvielfalt überzeugen. Über 900

Teilnehmer informierten sich über die neuesten Entwicklungen in der

Fitness- und Gesundheitsbranche, generierten aus Praxisbeispielen

neuen Input für die eigene Arbeit und pflegten das berufliche

Netzwerk. Der erste Kongresstag war gespickt durch spannende und

topaktuelle Vorträge von hochkarätigen Speakern aus verschiedensten

Bereichen, vom Dozenten der Deutschen Hochschule für Prävention und

Gesundheitsmanagement über erfolgreiche Unternehmer aus der Branche

bis hin zum Abt Dr. Johannes Eckert von der Abtei St. Bonifaz in

München und Andechs. Prof. Dr. Thomas Wessinghage, Facharzt und

ehemaliger Weltklasse-Läufer sowie Prorektor der DHfPG, führte mit

seinem Vortrag "Leben ist Bewegung" ins diesjährige Kongressmotto

"Life is movement" ein. Dieses Motto zog sich als roter Faden durch

die gesamte Vortragsreihe an beiden Kongresstagen.



Der zweite Tag war vor allem durch die sechs Fach-Foren geprägt,

bei denen die Teilnehmer, darunter Fach- und Führungskräfte der

Branche, Studioleiter, Inhaber und Trainer, ebenso wertvolle

Anregungen und Inspirationen für die tägliche Arbeit sammeln konnten.

Auf der Partnerausstellung wurden neue Produkte, Konzepte und

Dienstleistungen präsentiert. Teilnehmer nutzten diese

Informationsmöglichkeiten für den Austausch mit Top-Firmen der



Branche. In der Kongress-Lounge bot sich über die gesamten zwei

Kongresstage zudem die Möglichkeit, das berufliche Netzwerk zu

pflegen und zu erweitern. In der Speakers Corner standen die

Referenten den Kongress-Teilnehmern zum persönlichen Gespräch bereit.



Alle Informationen, inkl. Bilder und Videos:

www.aufstiegskongress.de







Kontakt:

DHfPG

Sebastian Fess

+49 681 6855 220



Original-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Datum: 21.10.2016

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Stadt: Saarbrücken





