Reißaus nehmen? Das geht leichter als man denkt

(firmenpresse) - Advent geht auch anders. Wer gut auf „Last Christmas“ aus Lautsprechern und Weihnachtsmänner im Shoppingcenter verzichten kann, der taucht im DAS SCHÄFER****s BERGHOTEL unter. „Ich bin dann mal weg“ ist oft die beste Devise für die Vorweihnachtszeit. DAS SCHÄFER ist ein unvergleichlicher Ort zum Aufladen und Regenerieren im Großen Walsertal. Echte Ruhe, echte Gastfreundschaft, echtes Brauchtum – mehr braucht es nicht, um den eigentlichen Charakter des Advents zu spüren. Das neue Retreat-Hotel auf über 1.000 Meter Höhe besticht durch Schlichtheit und Klarheit, durch Regionalität und Achtsamkeit. Längst sind die einfachen Dinge des Lebens – echte freie Zeit, wirkliche Ruhe, ein feines Essen, eine schöne Winterwanderung – das wahrlich Exklusive geworden. Christine und Rainer Schäfer bieten ihren Gästen genau diesen Luxus der Einfachheit in ihrem Vier-Sterne-Superior-Refugium. Das BergSpa ist das Herzstück des DAS SCHÄFER. Ein Ort der Erholung, Inspiration und Verlangsamung erwartet die Gäste. Spezielle Rituale und Massagen machen die Naturschätze des alpinen Tals erlebbar und spürbar. Von den Walsertaler Bauern kommt das Beste in die Küche des DAS SCHÄFER. Die Köche kochen gesunde, regionale, köstliche Gerichte, die mit den Kräutern aus dem hauseigenen Kräutergarten verfeinert werden. Der Tag beginnt mit einem basisch vitalen Bademantelfrühstück im Bergbistro und klingt bei einem feinen Glas Wein in der gemütlichen Walserbar aus. An den Adventabenden geht es mit Laternen und Glühwein hinaus in die verschneite Winterlandschaft. Für viele ist es schier unglaublich, welche wohltuende Ruhe über dem Tal liegt. Vorarlberg und der Wintersport gehören zusammen. Rund um DAS SCHÄFER liegen große Skigebiete wie die Skischaukel Damüls-Mellau-Faschina-Fontanella und kleine Genuss-Skiregionen wie z. B. in Sonntag-Stein – und viel idyllische Natur zum Winter- und Schneeschuhwandern. Thomas Schäfer und Rainer Schäfer sind staatlich geprüfte Berg- und Wanderführer. Sie sind mit ihren Gästen am liebsten in der Natur unterwegs. Was braucht der gestresste Mensch mehr zum Glück? DAS SCHÄFER schafft das Ambiente für ein paar Tage für sich selbst, abschalten und auftanken, den Körper pflegen und den Geist stärken, durch die Gegend streifen und es sich gut gehen lassen. Dann kann Weihnachten kommen.





Ruhe vor dem Sturm (16.–22.12.16)

Leistungen: 3 Tage/2 Nächte inkl. DAS SCHÄFER-Verwöhnleistungen, Abendwanderung mit Sturmlaternen und Glühwein, „Der etwas andere Adventkalender“ im DAS SCHÄFER, 1 Entspannungsmassage „Slow-Down“ mit 50 Relaxminuten – Preis p. P.: ab 319 Euro



2.588 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dasschaefer.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Das Schäfer****s Berghotel

Das Schäfer Berghotel GmbH

Christine und Rainer Schäfer

A-6733 Fontanella, Kirchberg 77

Tel.: +43/(0)5554/5228-0

E-Mail: reservation(at)dasschaefer.at

www.dasschaefer.at

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 21.10.2016 - 11:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1415261

Anzahl Zeichen: 2699

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung