Skifahren mit Entschleunigungsfaktor

(firmenpresse) - Damüls Mellau Faschina Fontanella – so heißt das größte Skigebiet im Bregenzerwald und eines der größten in ganz Vorarlberg. Lediglich ein paar wenige Minuten sind es vom DAS SCHÄFER****s BERGHOTEL zum Einstieg in die Skischaukel mit über 100 Kilometer Pisten. Die passende Skiausrüstung gibt es direkt im Hotel zum Ausleihen. Dann kann es losgehen zu den spannenden Skirouten, Tiefschneehängen, Skicross-Strecken und Tunnelabfahrten. Pisten für Anfänger gibt es ebenso wie für sportliche Skifahrer. Das kleine Skigebiet in Sonntag, dem Nachbarort von Fontanella, ist vor allem bei Genussskifahrern aufgrund der Ursprünglichkeit des Geländes sehr beliebt. Dort kann der Wintersport in aller Ruhe und Beschaulichkeit ausgekostet werden. Auch im DAS SCHÄFER geht es ruhiger zu als andernorts – und das ganz bewusst. Das neue Retreat-Hotel ist schlichtweg ein Nest zum Abschalten weit weg von Terminen und Hektik. In einer immer komplizierteren und differenzierteren Welt erlaubt sich Familie Schäfer in ihrem Vier-Sterne-Superior-Refugium schnörkellos zu sein und sich auf Regionalität zu besinnen.



Ein BergSpa, das hält, was der Name verspricht



Eine starke Verbundenheit mit dem Walsertal zeigt sich auch im BergSpa Programm des DAS SCHÄFER. Aus Überzeugung verzichtet es auf exotische Massagen und Anwendungen. Vielmehr steht im Vordergrund, was in der naturbelassenen Alpenregion gedeiht: Latschenkiefer, Wacholder, Alpenrose, Arnika, Kräuter und Wurzeln entfalten ihre wohltuende Wirkung auf Körper und Geist. Auf 1.600 m² entschleunigen die Gäste – vor und nach dem Wintersport oder einfach einmal völlig entspannt den ganzen lieben Tag lang. Wohlig warmes Schwimmvergnügen verspricht in- und outdoor der beheizte Pool. Beim Saunaaufguss schweift der Blick in die beeindruckende Bergwelt.



Mußestunde im Schnee



Wer auch abseits der Pisten die Natur erleben möchte, der macht sich gemeinsam mit Thomas oder Rainer Schäfer auf den Weg in die Berge. Am liebsten wandern die beiden staatlich geprüften Berg- und Wanderführer mit den Schneeschuhen durch den Biosphärenpark Großes Walsertal. Die Schäfers kennen die schönsten Winkel ihrer Heimat und nehmen die Gäste gerne mit auf einen Streifzug durch die unberührte Natur. Bei Andachtswanderungen bleibt Zeit für eine Meditation im Schnee. Morgenstund´ hat im DAS SCHÄFER Gold im Mund. Eine Dorfrunde in der morgendlichen Ruhe mit Aufwärmübungen, Laufen in der frischen Winterluft, die 7 Walser Übungseinheit im Hotel oder Wassergymnastik im Hotelpool bringen den Kreislauf in Schwung und geben Kraft für neue Ziele.





Eindrucksvoll zeigt DAS SCHÄFER, dass weniger oft mehr ist. Es sind die einfachen Dinge, die zählen – Zeit für sich selbst, eine ruhige Wanderung, ein entspannter Skitag, ein feines Essen,… DAS SCHÄFER gibt den Freiraum dafür. Die Berge sind zum Greifen nah.



Wellness Kurzwoche (buchbar So.–Fr.)

Leistungen: 6 Tage/5 Nächte inkl. DAS SCHÄFER-Superior-Pension und DAS SCHÄFER Verwöhnleistungen, Peeling, Körperbad und Funktionsmassage (gesamt ca. 125 Minuten) – Preis p. P.: ab 650 Euro



http://www.dasschaefer.at



mk Salzburg

Das Schäfer****s Berghotel

Das Schäfer Berghotel GmbH

Christine und Rainer Schäfer

A-6733 Fontanella, Kirchberg 77

Tel.: +43/(0)5554/5228-0

E-Mail: reservation(at)dasschaefer.at

www.dasschaefer.at

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Firma: mk Salzburg



