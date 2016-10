Wohlfühloase Taiwan

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Wenn die kalte Jahreszeit beginnt, sehnen sich Europäer nach Wärme und Gemütlichkeit. Taiwan bietet hier gerade in der Herbstzeit eine Fülle an Möglichkeiten, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen.

Heiße Quellen

Aufgrund der vielen Vulkane und deren geothermische Kräfte genießt Taiwan den Ruf als ?Paradies der Heißen Quellen?. An über 100 Orten laden heiße und kalte Quellen sowie einzigartige Schlammbäder, wilde Buchten und Salzwasserquellen zum Relaxen ein. Die im Freien gelegene Zhaori Hot Spring auf Green Island südöstlich von Taiwan verwöhnt beispielsweise den Besucher mit erwärmten Salzwasser, das aus Felsspalten und mehreren Sandschichten tritt. Das nebengelegene Riff bietet die perfekte Möglichkeit, das entspannende Bad zu genießen und währendessen den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang oder die sternenklare Nacht auf sich wirken zu lassen. Der Besucher fühlt sich nirgendwo anders so eins mit der Natur ? Körper und Geist kommen zur Ruhe. Die Zhaori Hot Spring zählt zu den drei größten Heißen Salzwasser-Quellen weltweit. Wer nicht so weit reisen möchte, findet auch auf dem Taiwanesischen Festland unterschiedlichste Typen Heißer Quellen. Schwefel- und Bikarmonatquellen sind zum Beispiel in Taipeh angesiedelt, Salzquellen in Tainan, Kohlestoffquellen in Miaoli und Pingtung sowie Natrium-Bokarbonat-Quellen in Yilan.

Spa und Wellness

Für Liebhaber ?klassischer? Wellness- und Spa-Treatments bietet Taiwan seinen Besuchern luxuriöse Wellnessoasen mit traditionellen Anwendungen, wie beispielsweise Hot Stone-Massagen. Zahlreiche Hotels in atemberaubender Umgebung veranlassen dazu, den Alltag zu vergessen.

Tai-Chi

Nicht ohne Grund beginnt der Tag für Tausende von Menschen in ganz Taiwan mit Frühsport in den Parks. Taiwanesen glauben, dass bei Tagesanbruch die Luft ganz dicht mit ?Lebensenergie? (?Chi?) aufgeladen ist. Die morgendliche Aktivität gehört zu einem gelungenen Start in den Tag für viele Einheimische einfach dazu: Joggen, Tanzen, das langsame, sanfte Schattenboxen (?Tai chi chuan?) oder die energischen Bewegungen des ?Kung fu?. Taipehs Frühaufsteher kann man sowohl bei der Chiang-Kai-shek- oder der Sun-Yat-sen- Gedenkhalle als auch in den städtischen Parkanlagen beobachten. Wer also in seinem Wellness-Urlaub auch etwas aktiv sein möchte, hat hier die Möglichkeit, spirituelle und zugleich körperliche Balance zu finden.

Tee

Taiwan ist das Land der ?Teetrinker?. Besucher haben nahezu an jeder Ecke die Möglichkeit, die wohltuende und entspannende Wirkung des lokal angebauten Tees, beispielsweise des traditionellen Oolong-Tees, zu erfahren. Eine Reise in das Tee-Anbaugebiet Maokong am Stadtrand von Taipeh erlaubt Einblick in das tüchtige Schaffen der Teebauern. Wer es etwas moderner mag, sollte den erfrischenden Milchtee mit Tapioka-Kügelchen kosten.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Taiwan Tourismusbüro.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/anx69k

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/reise/wohlfuehloase-taiwan-98682





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/reise/wohlfuehloase-taiwan-98682



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Taiwan



Die Insel im Westpazifik vereint die schönsten Seiten Asiens auf kleinster Fläche. Portugiesische Seefahrer tauften die Insel rund 160 Kilometer vor der Südostküste Chinas einst Ilha Formosa Schöne Insel. Die atemberaubende Landschaft besticht mit beeindruckenden Schluchten, hohen Bergen, fruchtbaren Tälern, schroffen Küsten und zauberhaften Korallen- und Vulkaninseln, während in der Hauptstadt Taipeh und anderen Städten jahrhundertealte Traditionen mit der Moderne des 21. Jahrhunderts verschmelzen. Bei maximaler Reisesicherheit bietet Taiwan einen Mix aus fernöstlichem Flair, asiatischer Kulturen und subtropische Natur. Auch Reisenden auf dem Weg nach Südostasien, Australien oder rund um die Welt bietet Taiwan bei einem Kurzaufenthalt eine wunderbare Möglichkeit in alte Traditionen, die pulsierende Metropole Taipeh und faszinierende Naturwunder einzutauchen und die Herzlichkeit der Menschen kennenzulernen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Taiwan Tourismusbüro

PresseKontakt / Agentur:

Taiwan Tourismusbüro

Christina Konrad

Friedrichstrasse 2-6

60323 Frankfurt

CKonrad(at)aviareps.com

+49 89 55 25 33 408

http://shortpr.com/anx69k



Datum: 21.10.2016 - 12:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1415277

Anzahl Zeichen: 3976

Kontakt-Informationen:

Firma: Taiwan Tourismusbüro

Ansprechpartner: Christina Konrad

Stadt: Frankfurt

Telefon: +49 89 55 25 33 408





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung