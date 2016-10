Abwasser König auf der BRAU Beviale 2016 in Nürnberg

Abwasser König berät seit mehr als 20 Jahren mit Schwerpunkt Abwasser der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und präsentiert das Leistungsspektrum auf der Brau Beviale 2016 in Halle 1, Stand 623.

Kläranlage für Brauereiabwasser

(firmenpresse) - Die BrauBeviale präsentiert sich vom 08. bis 10. November 2016 erneut als die Investitionsgütermesse entlang der Prozesskette der Getränkewirtschaft: Hochwertige Rohstoffe, leistungsfähige Technologien, effiziente Logistiklösungen, spritzige Marketing-Ideen. Die gesicherte und wirtschaftliche Abwasserentsorgung ist ein wesentlicher Punkt in der Prozesskette der Getränkeproduktion.

Zum Thema Abwasserentsorgung - Beraten, Planen, Betreuen ist das Ingenieurbüro Abwasser König auf der BrauBeviale in Halle 1, Stand 623 als kompetenter Ansprechpartner präsent. Am Gemeinschaftsstand informiert Herr Erwin König anhand aktueller Projekte zum Thema Abwasser in der Brau- und Getränkeindustrie.

Das Leistungsspektrum reicht von der Grundlagenermittlung, der Prüfung von Verfahrensalternativen über die Genehmigungs- und Ausführungsplanung bis hin zu Angebotseinholung, Angebotsvergleich, Vergabevorbereitung, Projektbegleitung, Inbetriebnahme, Abnahme und Dokumentation. Die Grundlagenermittlung umfasst dabei auch die Abstimmung der Einleitbedingungen sowie die Beratung zu Beitrags- und Gebührenfragen (Starkverschmutzerzuschlag!). Betreuung beim Betrieb der Abwasseranlagen, Verfahrensüberprüfung, Funktions- und Betriebskontrollen sowie Sofortmaßnahmen bei Betriebsstörungen runden das Angebot ab. Die Optimierung bestehender Abwasseranlagen und Verfahrenstechniken erlangt aktuell aus wirtschaftlicher Sicht immer größere Bedeutung. Ein Schwerpunkt ist dabei die Anlagenoptimierung SBR-Systemen und anaeroben Anlagen zur Abwasservorbehandlung.

Der Arbeitsschwerpunkt von Abwasser König ist die Behandlung gewerblicher und industrieller Abwässer der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Auf der Basis der Schwerpunktbildung arbeitet das Ingenieurbüro Abwasser König seit Jahren mit großem Erfolg auf dem Gebiet der Entsorgung von Industrieabwasser und Gewerbeaabwasser. Dies betrifft die Entwicklung angepasster, nachhaltiger Lösungen für die unterschiedlichen Produktionsabwässer unter Einsatz der maßgebenden Techniken:

Misch- und Ausgleichstanks

Neutralisation

Anaerobtechnik

UASB-Reaktoren

Aerobtechnik

Festbett-Technologie

SBR-Technik

Membrantechnologie

Membranbiologie

Flotation

Filtertechnik

Klärschlammvererdung

Die Optimierung bestehender Abwasseranlagen und Verfahrenstechniken, auch im Zusammenspiel industrieller Abwassereinleiter und kommunaler Abwasserentsorgung, erlangt dabei aus wirtschaftlicher Sicht immer größere Bedeutung.

Soweit erforderlich werden individuelle Sonderlösungen zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Abwasserentsorgung erarbeitet.

Kontakt

Abwasser König

Erwin König

Am Wiesengrund 20

917302 Merkendorf

09826/991460

09826/991461

info(at)abwasser-koenig.de

http://www.abwasser-koenig.de





