Zum Start von "Deutschland tanzt": ProSieben steppt in den Abend

(ots) -

Samstag wird zum Tanztag. Zum Start von "Deutschland tanzt" steppt

ProSieben schon am Nachmittag: Um 17.40 Uhr zeigt der Sender den

Tanzfilm "Step up - Miami Heat", im Anschluss um 19.45 Uhr heißt es

"'Deutschland tanzt' - Der Countdown". Die große Show "Deutschland

tanzt" beginnt um 20:15 Uhr, Moderatorin Lena Gercke führt live aus

München durch die Sendung.

Für die Bundesländer tanzen unter anderem Avelina Boateng für Berlin,

Shermine Shahrivar für Nordrhein-Westfalen, Magdalena Brzeska für

Baden-Württemberg, Janin Ullmann für Thüringen, Fernanda Brandao für

Hamburg, Kassandra Wedel für Bayern, Elisabeth Brück für das

Saarland, Wolfgang Lippert für Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich

Liechtenstein für Brandenburg, Taynara Wolf für Hessen und Oliver

Pocher für Niedersachsen



Tickets für die Live-Shows aus München erhalten die Zuschauer unter:

https://tvtickets.de und über die Ticket-Hotline, Tel. 02233-963640.

Der neue Programmablauf auf ProSieben am Samstag, 12. November 2016:



17:30 Uhr: "NEWSTIME"

17:40 Uhr: "Step up - Miami Heat"

19:45 Uhr: "'Deutschland tanzt' - Der Countdown"

20:15 Uhr: "Deutschland tanzt"



"Deutschland tanzt" - ab 12. November 2016, immer samstags, um 20:15

Uhr, live auf ProSieben



