Wintertage auf den Spuren des Gault Millau

(firmenpresse) - Das Gourmet- und Boutiquehotel Tanzer ist für seine Gäste so etwas wie ein zweites Zuhause. Im Herzen des beschaulichen Südtiroler Dorfes Issing liegt das Refugium für Gourmets und Genießer romantisch gleich neben der Sankt Nikolauskirche, umgeben von den Dolomiten und den Pfunderer Bergen. Großartig und in aller Munde ist die Tanzer-Küche. Einer der wichtigsten und anerkanntesten Restaurantführer Italiens, „Ristoranti d´Italia“, hat das Restaurant im Tanzer in seine „elitäre“ Liste der besten Restaurants aufgenommen. Gault Millau erwähnt das Tanzer seit vielen Jahren (14 Punkte). Guide Michelin zählt die Gourmetküche im Tanzer zu den besten. Zwei Kochlöffel im Schlemmer Atlas krönen die kreative Küche, die ausgewählten Weine und den hervorragenden Service des Südtiroler Hotels. Die Gastgeberfamilie Baumgartner ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit zu den Bergen und den Schätzen der Südtiroler Natur. Dies spiegelt sich in der hohen Qualität der vielfach regionalen Lebensmittel wider, die in der Küche veredelt werden. Und es ist mit ein Grund, warum das Hotel Tanzer in hochwertiger Holzbauweise komplett erneuert wurde. Wohngesundheit, Klimaschutz und zeitgemäße Architektur hielten in das traditionsreiche Haus Einzug. Die Zimmer, Suiten und die Wellnessoase sind liebevoll mit handverlesenen Naturmaterialien und modernem Design ausgestattet und wie gemacht, um den Alltag zu vergessen. Am 25. November 2016 ist Familie Baumgartner von einer kleinen Pause retour. Dann sind ihre Gäste wieder an der Reihe, die mit viel Leidenschaft und Herzlichkeit verwöhnt werden. Die Vorweihnachtszeit im Tanzer ist ein Hochgenuss fürs Auge, fürs Herz und natürlich für den Gaumen.



Advent im Gourmethotel



Mistelzweig und Adventkranz, Strohstern und Glitzerkugel: Außen wie innen empfängt den Gast im Gourmet- und Boutiquehotel Tanzer ein geschmackvolles Ambiente, das gesamte Haus ist liebevoll dekoriert. Meist liegt der Duft nach frischgemachten Keksen in der Luft. Köche und Gäste backen am liebsten gemeinsam (… dann können die süßen Köstlichkeiten auch gerne mit nach Hause genommen werden). Am 1. Adventsonntag stellt Hans Baumgartner seine lebensgroße Krippe am Kirchplatzl auf. Selbst hat er in unzähligen Arbeitsstunden dieses Kunstwerk geschaffen. Dies ist auch der Tag, an dem Familie Baumgartner zur Adventsfeier mit musikalischer Umrahmung und Lesung von adventlichen Geschichten und Gedichten einlädt – ein Abend, um sich auf Weihnachten einzustimmen. Am offenen Feuer und mit Glühwein gönnen sich Hotelgäste weihnachtliche Mußestunden. Ebenso wie im Hotel Tanzer mit Leib und Seele der Advent gefeiert wird, wird auch in und um Issing viel Weihnachtliches geboten: die Weihnachtsmärkte in Bruneck, Brixen und Bozen, der Tauferer Advent mit seiner Weihnachtszauberwelt bei den Wasserfällen, Weihnacht am Pragser Wildsee (an den Wochenenden zwischen 03. und 18.12.16), der Nikolaus-Gottesdienst mit dem Männerchor Pfalzen (06. 12.16) und die Christmette (24.12.16), der Krampusumzug mit über 400 „Teufel“ in Bruneck (07.12.16). Für die Gourmetabende mit weihnachtlicher Musik und den Weihnachtsabend hat das vielfach ausgezeichnete Küchenteam viel vor. Traditionelle weihnachtliche Gerichte aus Südtirol und beste Weine verleihen den Festtagen ihren Glanz. Rund um das Tanzer versprüht die Südtiroler Natur ihren Charme und lockt die Wintersportler nach draußen. Sei es zum Skifahren am Kronplatz (Hotelshuttle), zum Langlaufen, zum geführten Winterwandern mit dem Hausherrn Hans Baumgartner oder Rodeln. Wer an Weihnachtsstress erst gar nicht denken möchte, der findet in dem charmanten Südtiroler Hotel eine „Oase“, um den Winter und die Festtage zu genießen.





Advent Short Stay (04.–08.12.16, 11.–15.12.16)

Leistungen: 4 Nächte inkl. Gourmetpension (Frühstück à la carte, Süßes aus der Hauspatisserie am Nachmittag, 5-Gänge-Gourmet à la carte Menü am Abend), Entspannung in der Sauna u. im lichtdurchfluteten Ruheraum, Kräutertees u. hausgemachte Fruchtsirupe, Wellnessgutschein à 20 Euro p. P., Mobilcard, 1 geführte Winterwanderung, Weihnachtsgebäck für zu Hause backen, 1 Geschenkkiste mit Delikatessen aus der Tanzer Manufaktur für Zuhause – Preis p. P.: ab 348 Euro



http://www.tanzer.it



mk Salzburg

Gourmet- und Boutiquehotel Tanzer

Familie Baumgartner

I-39030 Issing/Pfalzen - Pustertal

Tel.: +39 0474 565366

Fax:+39 0474 565643

info(at)tanzer.it

www.tanzer.it

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

