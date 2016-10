Fujifilm launcht ELUXEO(TM) - die nächste Generation endoskopischer Systemlösungen auf Basis der einzigartigen 4-LED Multi Light(TM) Technologie

Im Rahmen der United European Gastroenterology (UEG) Week 2016 in

Wien präsentierte Fujifilm Europe, ein Vorreiter im Bereich der

diagnostischen Bildgebung, zum ersten Mal offiziell sein neues

ELUXEO(TM) Endoskopie-System. Sein Herzstück ist Fujifilms innovative

4-LED Multi Light(TM) Technologie. Das System ermöglicht es

endoskopisch tätigen Ärzten, modernste Techniken der bildoptimierten

Endoskopie einzusetzen, um Schleimhautoberflächen und Gefäßstrukturen

im Gastrointestinaltrakt besser zu visualisieren und zu

differenzieren. Darüber hinaus gewährleisten die optimierte

Multi-Zoom-Funktion und der neu gestaltete G7-Griff das präzise

Erkennen und Charakterisieren von Gewebestrukturen und das effiziente

Durchführen klinischer Eingriffe. Führende Experten diskutierten die

Vorteile des Systems und erste praktische Erfahrungen bei dem von

Fujifilm ausgerichteten Satellitensymposium "Image-enhanced endoscopy

with BLI and LCI - Increased accuracy in sight?".



Das Endoskopie-System ELUXEO(TM) basiert auf Fujifilms

einzigartiger 4-LED Multi Light(TM) Technologie und setzt neue

Standards in Sachen Lichtintensität und endoskopischer Bildgebung.

Verschiedene Farbwellenlängen werden miteinander kombiniert und die

integrierte Lichtquelle generiert verstärkte Lichtspektren. Dies

ermöglicht es Ärzten und medizinischen Fachkräften, die endoskopische

Eingriffe durchführen, mit nur wenigen Knopfdrücken zwischen den drei

Bildgebungsmodi White Light, Blue Light Imaging (BLI) und Linked

Colour Imaging (LCI) zu wechseln. Dies führt zu optimalen Ergebnissen

in Sachen Bildhelligkeit und Kontrast. "Während eines Eingriffs ist

vor allem der BLI-Modus hilfreich, um eine unmittelbare

Behandlungsentscheidung zu treffen", sagt Professor Alessandro

Repici, Direktor der Endoscopy Unit des Humanitas Research Hospital



in Mailand/Italien. Professor Repici ist einer der ersten Anwender

des neuen Systems. "Es erleichtert die Identifikation von Läsionen,

Entzündungen und frühen Stadien von Darmkrebs, vereinfacht die

präsize Diagnosestellung und trägt somit zu besseren

Behandlungsergebnissen für die Patienten bei."



Die exakte Diagnose und maßgeschneiderte Behandlungsoptionen

werden darüber hinaus durch den 135-fachen Multi-Zoom unterstützt,

der dem neuesten Stand der Technik entspricht. "In unserer klinischen

Praxis haben wir mit vielen unterschiedlichen Schleimhautmustern und

Gewebeschichten zu tun", betont Professor Helmut Neumann, Direktor

des Interventional Endoscopy Center an der Universitätsmedizin in

Mainz/Deutschland. "Neben den optischen Vorteilen des Systems

ermöglicht das neue Endoskop auch eine effiziente und komfortable

Navigation durch den Darmtrakt." Ein geringerer Krümmungsradius und

der Flexibility Adjuster, der das Einführen erleichtert, optimieren

die Anwendung für den Arzt und sind so konzipiert, dass sie den

Eingriff auch für den Patienten angenehmer machen.



"Das mit BLI-Modus ausgestattete ELUXEO(TM) System und seine

ausgezeichnete 4-LED Multi Light(TM) Technologie wurden zusammen mit

medizinischen Experten entwickelt, um optimale Resultate zu erzielen,

wenn Bildgebungsmodi wie Blue Light Imaging zum Einsatz kommen", sagt

Nadja Scheuringer, Marketing Manager für die Endoscopy Systems

Division der Fujifilm Corporation. "Die neue Endoskopie-Serie setzt

Fujifilms Erfolgsgeschichte fort und baut auf der langjährigen

Expertise unseres Unternehmens im Bereich medizinischer Bildgebung

auf. Darüber hinaus betont die Neuentwicklung unser Engagement,

weiterhin ein geschätzter und verlässlicher Partner für medizinisches

Fachpersonal in Krankenhäusern, Kliniken und Arztpraxen zu sein."



ELUXEO(TM) wird derzeit in verschiedenen europäischen Ländern in

den Markt eingeführt. Während der UEG Week kündigte Fujifilm darüber

hinaus europaweite Workshops und Kurse an, die in ausgewählten

Referenzzentren stattfinden werden. Das Trainingsprogramm wurde mit

viel Sorgfalt entwickelt, um höchsten Aus- und

Weiterbildungsansprüchen gerecht zu werden. Zum Einsatz kommen neue

Technologien und es werden aktuelle Entwicklungen im Bereich der

modernen Endoskopie behandelt, die auf eine verbesserte

Patientenversorgung abzielen.



Auf Fujifilms neuem wissenschaftlichem Ärzteportal unter

www.bli.eu steht auch ein neues Trainingsmodul zum Einsatz von Blue

Light Imaging bei Barrett-Ösophagus (BÖ) zur Verfügung. Das

einzigartige interaktive Tool zeigt endoskopisch tätigen Ärzten, wie

gut sie frühe Neoplasien entdecken und abgrenzen, wie sie im direkten

Vergleich mit anderen Experten abschneiden und wie Technologien wie

Blue Light Imaging dazu beitragen können, die klinische Praxis zu

verbessern. Das Modul wurde von Professor Jacques Bergman vom

Department of Gastroenterology and Hepatology am Academic Medical

Center in Amsterdam/Niederlande entwickelt.



Weiterführende Informationen und Hintergrundmaterialien finden Sie

im Newsbereich unter www.fujifilm.eu.



Über FUJIFILM Corporation



Die FUJIFILM Corporation ist ein führendes Unternehmen der

FUJIFILM Holdings Corporation. Seit seiner Gründung im Jahr 1934 hat

das Unternehmen umfangreiches technologisches Know-how in Fotografie

und Imaging erworben und stetig ausgebaut. Diese Technologien bieten

die wissenschaftliche Grundlage für die Nutzung auch im medizinischen

Umfeld und für den Ausbau des Konzerns zu einem umfassenden

Healthcare-Unternehmen, wobei das Spektrum von der Vorsorge über die

Diagnose bis zur Behandlung von Krankheiten in den Gebieten Medical

und Life Science reicht. Expandiert wird auch in den

Wachstumssegmenten der hochfunktionalen Materialien, inklusive

Flachbildschirme, sowie in den Bereichen grafische Systeme und

optische Komponenten. Weitere Information: www.fujifilm.com



Über Fujifilm in Europa



Fujifilm ist mit mehr als 45 Gruppengesellschaften in ganz Europa

tätig und beschäftigt rund 4500 Personen in den Bereichen Forschung

und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing und Service. In ganz

Europa bedienen sie ein breites Spektrum an Industrien einschließlich

Medizin, Grafische Systeme, elektronische Materialien, Chemie, Optik,

Recording Media und Fotografie. Die FUJIFILM Europe GmbH (Düsseldorf)

ist die strategische Hauptverwaltung der Region und unterstützt ihre

Tochtergesellschaften in Europa auf Basis von Marketing- und

Unternehmensstrategien. Weitere Information: www.fujifilm.eu







Kontakte für Medienanfragen:

Petra C. Fujiwara

Head of Corporate Communications

Fujifilm Europe GmbH

Telefon: +49 (0)211 5089 203

Mobil: +49 (0)173 949 5017

E-Mail: petra_fujiwara(at)fujifilm.eu



Sandra Wagner

Account Director

Weber Shandwick

Telefon: +49 (0)221 9499 1859

Mobil: +49 (0)151 6133 6411

E-Mail: swagner(at)webershandwick.com



Original-Content von: FUJIFILM Europe GmbH



FUJIFILM Europe GmbH

FUJIFILM Europe GmbH

Firma: FUJIFILM Europe GmbH

Stadt: Düsseldorf/Wien





