Die 18. China (Guzhen) International Lighting Fair und das Guzhen International Lighting Culture Festival beginnen am 22. Oktober

(ots) - Die 18. China (Guzhen)

International Lighting Fair ("GILF") findet vom 22. bis 26. Oktober

2016 im Guzhen Convention and Exhibition Center in Chinas

Lichthauptstadt Guzhen in Zhongshan, Provinz Guangdong, statt. Die

Veranstaltung läuft gleichzeitig zum Guzhen International Lighting

Culture Festival 2016. Die beiden Veranstaltungen begrüßen

professionelle Käufer und Branchen-Insider aus aller Welt zur

Teilnahme an der Tagesausstellung sowie einer spektakulären

Nacht-Lichtshow, die am Abend stattfinden wird.



Die 18. GILF gilt als die Veranstaltung, die die gesamte

chinesische Lichtbranche unter einem Dach versammelt. Der Schwerpunkt

der Messe liegt auf der Unterstützung chinesischer Exporteure bei der

Expansion ins Ausland, während gleichzeitig der Umsatz chinesischer

Unternehmen auf ihrem Heimatmarkt gefördert werden soll. Das Motto

der Veranstaltung "Die Ursprungsquelle des Lichts - für weltweit

sechs Milliarden Menschen" ("The Original Source of Lighting, Serving

6 Billion People Worldwide") drückt in wenigen Worten aus, was die

Show zu bieten hat: eine Präsentation von Lichtausstellungen, die

sich über fünf lokale Veranstaltungsorte von insgesamt beinahe 1,5

Millionen Quadratmetern erstrecken. Die Veranstaltung soll den

Ausstellern eine direkte Verbindung zu Verbrauchern bieten, und zwar

durch eine professionelle One-Stop-Lichtmesse, die leichten Zugang zu

kostengünstigen Lichtprodukten bietet und der gesamten

Industrie-Kette dient.



Zur gleichen Zeit lautet das Motto des 2. Guzhen International

Lighting Culture Festival "Lasse die Welt in Licht erstrahlen und

verleihe deinen Träumen Flügeln" ("Light up the World and let your

Dreams fly"). Mit über 50 kreativen Lichtausstellungen und immersiven

interaktiven Lichtaktivitäten wird das Festival die Lichtkultur durch

eine wundervolle Nachtszenerie verkörpern. Guzhens Lighting Capital



Wetland Park und die beiden Plätze vor dem Park wurden der Liste der

Veranstaltungsorte für das 2. Lighting Culture Festival hinzugefügt.

Der Park wird in ein Traumland satter Grünflächen gewandelt, die mit

umweltfreundlichen Wasser- und Lichtinstallationen geziert sind,

welche die Kraft von durch die Natur inspirierter Technologie zeigen.

Das Lighting Culture Festival soll durch eine Lichtshow mit

speziellem Motto ebenfalls die Synergie der Kombination von Licht mit

der vorherrschenden Kultur betonen, um das 150. Jubiläum der Geburt

von Sun Yat-sen sowie andere ergänzende Programmpunkte zu

kennzeichnen, einschließlich der Interactive Lighting Experience

Zone, dem Sand Concert, dem Food Festival sowie der Flower Parade.







Datum: 21.10.2016 - 11:36

