b.telligent gewinnt erneut Platin-Big Data Insider Award

Zum zweiten Mal in Folge Platz 1 für b.telligent in der Kategorie"Big Data Consulting"

Sebastian Amtage, Geschäftsführer von b.telligent, freut sichüber die erneute Auszeichnung.

(firmenpresse) - Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr haben die Insider-Portale der Vogel IT-Medien ihre Leser auch 2016 gefragt: Wer sind Ihre IT-Anbieter und -Hersteller des Jahres? Die Gewinner der 42 Kategorien erhielten gestern in Augsburg die begehrten IT-Awards. b.telligent nahm am Abend zum zweiten Mal in Folge die Platin-Auszeichnung in der Kategorie "Big Data Consulting" entgegen.

München, den 21.10.2016 - Vom 19. April bis 31. August 2016 waren unsere Leser auch in diesem Jahr wieder dazu aufgerufen, ihre Stimmen zu den "Readers' Choice Awards 2016" abzugeben. Die Redaktionen der sechs Insider-Portale haben dazu in insgesamt 42 Kategorien aus den jeweiligen Themenbereichen Shortlists mit bis zu 10 bedeutenden Unternehmen pro Kategorie erstellt und zur Wahl gestellt. Dafür wählten sie Unternehmen, die sich in der jüngsten Vergangenheit besonders positiv hervorgetan hatten - sei es durch bahnbrechende neue Technologien, herausragende Produkte und Konzepte oder durch zukunftsweisende Strategien.

In einer großen Abendgala präsentierten die Chefredakteure der Vogel IT-Medien am 20. Oktober 2016 im Augsburger Steigenberger Hotel "Drei Mohren" jeweils die drei Gewinner der Plätze Silber, Gold und Platin aus den einzelnen Portalkategorien.

b.telligent gewann zum zweiten Mal in Folge mit Platz 1 Platin in der Kategorie "Big Data Consulting", gefolgt von Fritz & Macziol und Informatica auf Platz 2 und 3. Stellvertretend für b.telligent konnte Geschäftsführer Sebastian Amtage am Gala-Abend die Platin-Auszeichnung entgegennehmen.

Als eine der führenden Unternehmensberatungen für Business Intelligence, Customer Relationship Management und Big Data im DACH-Gebiet freut sich b.telligent sehr über den Preis und dies insbesondere, weil es sich um einen Leserpreis handelt.

Sebastian Amtage, einer der drei Geschäftsführer von b.telligent, über die erneute Auszeichnung: "Dieser Preis bedeutet uns viel. Die Leser und Branchenkenner haben uns mit ihrer Stimme ein weiteres Mal in unserer Arbeit bestätigt. Dass wir wieder den Platin-Award bekommen haben, zeigt auch, wie wichtig eine innovative Big Data Beratung im Jahr 2016 ist."





http://www.btelligent.com



b.telligent ist eine Unternehmensberatung, die auf die Einführung und Weiterentwicklung von Business Intelligence, Customer Relationship Management, DWH- und Big-Data-Lösungen bei Unternehmen in Massenmärkten spezialisiert ist.

Der Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Optimierung von Geschäftsprozessen, Kunden- und Lieferantenbeziehungen durch den Erkenntnisgewinn aus der Verdichtung und Analyse von systemübergreifenden Geschäftsdaten. So lassen sich Margen erhöhen, Kosten senken und Risiken besser kontrollieren.

Kunden von b.telligent sind Branchenführer aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzdienstleistung, Handel und Industrie.

b.telligent

b.telligent

Firma: b.telligent

Ansprechpartner: Sonja Goldbrunner

Stadt: München

Telefon: 49 (89) 122 281 151





