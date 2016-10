6 Tipps für die Organisation eines perfekten Skiurlaubs mit einer Gruppe

Von der Wahl des Urlaubortes bis hin zur Frage, ob Sie ein Hotel oder eine Berghütte bevorzugen – unser Reiseführer wird Ihnen den Stress der Buchung eines Skiurlaubes für eine Gruppe abnehmen.

(firmenpresse) - Der Spruch “je mehr, desto besser” hätte für Skiurlaube erfunden sein können. Es gibt nicht viel, das mehr Spaß macht, als in einer Gruppe von Freunden einen Skipiste hinabzufahren, sich für lange Abendessen in den Bergen zu treffen und den Après-Ski gemeinsam zu genießen.



Allerdings macht die Organisation und Buchung eines Skiurlaubes für eine Gruppe alles andere als Spaß, besonders wenn Sie die Person sind, die ihn organisieren muss. Wir haben einige Tipps für Sie, wie Sie stressfrei einen Gruppenskiurlaub planen können – befolgen Sie ein paar einfache Regeln und Ihre Freunde und Sie werden sich ohne großen Aufwand in einer Skihütte und auf den Skipisten wiederfinden.



1.Bestimmen Sie einen Verantwortlichen



Es ist eine gute Idee eine Person zu bestimmen, die die Planung Ihres Urlaubs übernimmt. Das bedeutet nicht, dass diese Person alle Entscheidungen trifft oder die ganze Arbeit übernehmen muss (Delegation von Aufgaben ist eine wunderbare Sache), aber es bedeutet, dass jemand aus Ihrer Gruppe den Überblick behält und sicherstellt, dass alles klappt.



2.Treffen Sie sich, um die Details zu besprechen



Emails und Telefonate sind schön und gut, aber die beste Art, um Einzelheiten wie das Reiseziel und die Erwartungen an den Urlaub zu klären, ist es, sich zu treffen und diese von Angesicht zu Angesicht zu besprechen.



Organisieren Sie einen Restaurantbesuch oder treffen Sie sich in einer Bar und machen Sie eine Checkliste mit allen Einzelheiten, die entschieden werden müssen.



Dinge, die auf Ihrer Checkliste stehen sollten:



•Urlaubsbudget

•Reiseziel

•Wie kommt man dorthin

•Welche Art der Unterkunft (Hotel, Skihütte, Ferienwohnung)



3.Art der Unterkunft



Viele Gruppen brauchen sehr lange, bis sie sich für ein Reiseziel entscheiden können, aber vergessen dann, auch die Art der Unterkunft vor Ort zu besprechen.



Es gibt eine große Auswahl an unterschiedlichen Unterkunftsoptionen in den Skiresorts; von Luxushotels bis hin zu Selbstversorgungswohnungen. Sie müssen sicher gehen, dass Ihre Gruppe mit der Art der Unterkunft zufrieden ist.





Wenn das Budget ein Entscheidungsfaktor ist (und seien wir ehrlich: das ist es normalerweise), dann kann eine Skihütte eine großartige Option sein. Mit dem Luxus nach einem anstrengenden Tag auf den Skipisten zurückzukehren und eine heiße Schokolade und ein Abendessen gekocht zu bekommen, sind sie eine hervorragende Wahl für jeden, der die Zusatzkosten für ein Hotel vermeiden möchte.



Alle, für die das Budget ein Faktor ist, sollten die Kosten für den Kauf von Lebensmitteln für die Gruppe in der Zeit Ihres Aufenthaltes und den unvermeidlichen Nächten, wenn niemand Lust hat zu kochen und Sie in ein Restaurant gehen, nicht vergessen.



4.Anzahlungen



Anzahlungen sind ein guter Weg, um sicher zu gehen, dass jeder in der Gruppe den Urlaub auch wirklich machen möchte. Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, wohin es gehen soll, wo Sie übernachten wollen und wie hoch die Kosten sind, und Sie nun buchen möchten, ist es eine gute Idee, alle Gruppenmitglieder um eine Anzahlung zu bitten, damit sie ihre Teilnahme an der Reise nochmal bestätigen.



5.Bleiben Sie in Kontakt



Es gibt viele Angaben, die gemacht werden müssen, um eine Gruppenurlaub zu buchen, deshalb ist es empfehlenswert, einen Emailverteiler, eine Facebook- oder eine Whatsapp-Gruppe zu gründen. So können Sie sehr einfach nach Passnummern und Skiverleihanforderungen usw. fragen.



Ein zusätzlicher Vorteil, auf diese Art und Weise mit der Gruppe zu kommunizieren, ist, dass Sie alles schriftlich haben und sich später niemand darüber beschweren kann, das er nicht informiert worden ist.



6.Denken Sie an die Details



Wenn Sie alle großen Entscheidungen wie das Reiseziel getroffen haben und Ihre Skihütte gebucht haben, ist es Zeit, sich um die Details der Reise zu kümmern.



Fragen Sie jeden in der Gruppe, ob sie die Skiausrüstung mieten, Skikurse belegen wollen oder welche Skipässe notwendig sind. Viele Firmen für Skitouren, wie auch das Team von Ski Amis, können das Alles für Sie organisieren, sodass Alles fertig ist, wenn sie vor Ort ankommen.



Sie haben alle Ihre Pläne gemacht, den Urlaub gebucht und Ihre Ausrüstung griffbereit. Jetzt müssen Sie sich nur noch mit Ihren Freunden treffen und den besten Skiurlaub Ihres Lebens erleben. Viel Spaß!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.skiamis.com/chalets/catered-chalets.htm



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Ski Amis:



Ski Amis bietet Unterkünfte mit und ohne Verpflegung für Skiurlaube in einigen der besten Ferienorte in den Alpen, einschließlich Les Trois Vallées. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.skiamis.com/chalets/catered-chalets.htm

Dies ist eine Pressemitteilung von

SkiAmis

PresseKontakt / Agentur:

Kontakt:



Ski Amis Ltd

1 Cooks Barn

Turkey Mill

Ashford Road

Maidstone ME14 5PP



(+44) 020 3411 5439



info(at)skiamis.com

Datum: 21.10.2016 - 13:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1415363

Anzahl Zeichen: 4839

Kontakt-Informationen:

Firma: SkiAmis



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung